25 мая — круглый стол «Деменция: медицинская помощь и социальная поддержка»

Портал о здоровье «Доктор Питер» приглашает к участию представителей клиник, частных пансионатов для пожилых, психологов и психиатров, работающих с деменцией, неврологов, представителей фармацевтических компаний.



По статистике, в мире насчитывается около 50 млн человек с деменцией, ожидается, что к 2050 году их станет уже около 130 млн. Традиционно деменция рассматривается как болезнь пожилого возраста. Если в возрасте 60–69 лет признаки деменции появляются у 5% людей, то в возрасте 90 лет умеренной или тяжелой деменцией страдают уже 40% людей. У деменции есть целый ряд вызывающих ее причин, которые с разной степенью успеха можно победить или предотвратить. Например, недавно был зарегистрирован отечественный препарат для лечения болезни Альцгеймера.

Деменция — проблема и социальная, так как люди с этим заболеванием требуют постоянного ухода со стороны родственников или медицинского персонала. О том, как лечить деменцию, и как обеспечить уход пожилым людям — обсудим на круглом столе.

Вопросы для обсуждения:

— Причины возникновения деменции. Первые признаки и возможности для ранней диагностики. — Основные виды деменции. Возможности профилактики. — Современные методы лечения деменции — насколько эффективна терапия. — Что предлагают частные дома престарелых и пансионаты для пациентов с деменцией? — Какие медицинские услуги предлагают частные пансионаты? Как понять, что пожилой родственник действительно будет окружен заботой? — Особенности ухода за пациентами с деменцией — какая квалификация нужна сотрудникам пансионата? — Уход на дому за пациентами с деменцией: социальные и медицинские услуги. — Психологическая помощь для родственников и пациентов с деменцией.

Круглый стол состоится 25 мая 2022 года в 16.00.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»

