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    25 мая — круглый стол «Деменция: медицинская помощь и социальная поддержка»

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    Портал о здоровье «Доктор Питер» приглашает к участию представителей клиник, частных пансионатов для пожилых, психологов и психиатров, работающих с деменцией, неврологов, представителей фармацевтических компаний.

    По статистике, в мире насчитывается около 50 млн человек с деменцией, ожидается, что к 2050 году их станет уже около 130 млн. Традиционно деменция рассматривается как болезнь пожилого возраста. Если в возрасте 60–69 лет признаки деменции появляются у 5% людей, то в возрасте 90 лет умеренной или тяжелой деменцией страдают уже 40% людей. У деменции есть целый ряд вызывающих ее причин, которые с разной степенью успеха можно победить или предотвратить. Например, недавно был зарегистрирован отечественный препарат для лечения болезни Альцгеймера.

    Деменция — проблема и социальная, так как люди с этим заболеванием требуют постоянного ухода со стороны родственников или медицинского персонала. О том, как лечить деменцию, и как обеспечить уход пожилым людям — обсудим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    — Причины возникновения деменции. Первые признаки и возможности для ранней диагностики.

    — Основные виды деменции. Возможности профилактики.

    — Современные методы лечения деменции — насколько эффективна терапия.

    — Что предлагают частные дома престарелых и пансионаты для пациентов с деменцией?

    — Какие медицинские услуги предлагают частные пансионаты? Как понять, что пожилой родственник действительно будет окружен заботой?

    — Особенности ухода за пациентами с деменцией — какая квалификация нужна сотрудникам пансионата?

    — Уход на дому за пациентами с деменцией: социальные и медицинские услуги.

    — Психологическая помощь для родственников и пациентов с деменцией.

    Круглый стол состоится 25 мая 2022 года в 16.00.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

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