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    Главный проспект Петергофа 9 мая перекроют на три часа

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    1 комментарий

    Перекрытие движения в связи с празднованием Дня Победы 9 мая ждет не только центр Петербурга. В Петергофе для проезда закроют участок Санкт-Петербургского шоссе.

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    С 10 до 13 часов 9 мая будет полностью перекрыто движение транспорта по Санкт-Петербургскому проспекту на участке от улицы Разводной до Ораниенбаумского шоссе, сообщает 5 мая ОГИБДД Петродворцового района. Объехать закрытый участок центральной магистрали Петергофа можно будет по следующим маршрутам:

    • из Петербурга в Ломоносов — по Санкт-Петербургскому проспекту, Разводной, Эйхенской, Прудовой улицам, улице Морского Десанта и Знаменской улице с выездом на Ораниенбаумское шоссе;
    • из Ломоносова в Петербург — по Ораниенбаумскому шоссе, Знаменской улице, улице Морского Десанта, Конно-Гренадерской, Эйхенской и Разводной улицам с выездом на Санкт-Петербургский проспект.

    О перекрытиях, которые введут в центре Петербурга, читайте в материале «Фонтанки». Напомним также, что сегодня, 5 мая, в городе пройдет репетиция парада Победы, из-за чего с 14 часов начнут перекрывать центральные улицы.

    Фото: ОГИБДД Петродворцового района

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    Комментарии (1)

    Cashmare
    для фонтанки что шоссе, что проспект - один хрен
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