Полиция задержала мужчину, который средь бела дня избил у собора в центре Петербурга прохожего

34-летний неработающий задержан на набережной Фонтанки по делу о нанесении тяжелых увечий прохожему в центре Петербурга.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 5 мая, подозреваемого встретили оперативники уголовного розыска Центрального района накануне около половины первого дня у дома 54.
По версии следствия, днем 2 мая он из-за уличного конфликта напал на 61-летнего прохожего у собора Владимирской иконы Божией Матери и избил настолько жестоко, что у пострадавшего зафиксировали несколько переломов костей черепа.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».