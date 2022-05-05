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    Полиция задержала мужчину, который средь бела дня избил у собора в центре Петербурга прохожего

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    34-летний неработающий задержан на набережной Фонтанки по делу о нанесении тяжелых увечий прохожему в центре Петербурга.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 5 мая, подозреваемого встретили оперативники уголовного розыска Центрального района накануне около половины первого дня у дома 54.

    По версии следствия, днем 2 мая он из-за уличного конфликта напал на 61-летнего прохожего у собора Владимирской иконы Божией Матери и избил настолько жестоко, что у пострадавшего зафиксировали несколько переломов костей черепа.

    Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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