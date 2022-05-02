Мужчину избили до реанимации средь бела дня у собора на Владимирском

Несколько сложных операций предстоит 61-летнему мужчине, которого скорая подобрала избитым у собора на Владимирском проспекте.



Медиков вызвали к собору Владимирской иконы Божией Матери накануне около двух дня, стало известно «Фонтанке» 2 мая. Мужчину в крайне тяжелом состоянии доставили в Мариинскую больницу с серьезными травмами головы. По предварительной информации, зафиксированы многочисленные переломы черепа, как если бы у мужчины кто-то прыгал по голове.

Пока медики борются за жизнь пострадавшего, полиция Центрального района ищет злодеев, которые избили мужчину.