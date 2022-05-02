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    Мужчину избили до реанимации средь бела дня у собора на Владимирском

    5129
    3 комментария

    Несколько сложных операций предстоит 61-летнему мужчине, которого скорая подобрала избитым у собора на Владимирском проспекте.

    Медиков вызвали к собору Владимирской иконы Божией Матери накануне около двух дня, стало известно «Фонтанке» 2 мая. Мужчину в крайне тяжелом состоянии доставили в Мариинскую больницу с серьезными травмами головы. По предварительной информации, зафиксированы многочисленные переломы черепа, как если бы у мужчины кто-то прыгал по голове.

    Пока медики борются за жизнь пострадавшего, полиция Центрального района ищет злодеев, которые избили мужчину.

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    Комментарии (3)

    Ark7
    У Владимирского собора. Точнее, на паперти? Не поделили выгодное место?
    263778851
    Думаю откажут в ВУД
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