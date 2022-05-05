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    Житель Светогорска дал свой Mitsubishi знакомому, а потом нашел его в автосалоне в Москве

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    Полиция Выборгского района Ленобласти выясняет, как пикап, одолженный владельцем знакомому, оказался выставлен на продажу в московском автосалоне. Машину успели переоформить на другого человека.

    Утром 4 мая в полицию Выборгского района с заявлением обратился 44-летний житель Светогорска и попросил помочь в розыске своего Mitsubishi L200. Об этом «Фонтанке» стало известно 5 мая. В сентябре 2014 года мужчина купил новый пикап за 1,5 миллиона рублей и передал своему знакомому, тоже жителю Светогорска, для работы и личного пользования. В последний раз свою машину он видел в начале 2021 года под управлением этого самого знакомого.

    Однако, когда 2 мая мужчина решил посмотреть свой «Митсубиши» через сайт по проверке автомобилей, обнаружил, что 12 декабря 2021 года он был переоформлен на неизвестного ему человека, а позже — выставлен на продажу в автосалоне в Москве.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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