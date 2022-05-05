Россиянам вернули почти 5 млрд рублей по программе детского кешбэка

Начиная с 31 марта российские родители приобрели по программе детского кешбэка путёвок на 11 миллиардов рублей. При этом обратно они уже получили около 5 миллиардов рублей, сообщила журналистам 5 мая глава Ростуризма Зарина Догузова.

«С 1 мая стартовали поездки по программе детского туристического кешбэка. На данный момент родители купили уже более 300 тысяч детских путёвок на 11 миллиардов рублей, а общий объём денег, которые напрямую уже вернулись родителям на карты, составил 4,7 миллиарда рублей», — цитирует Догузову РИА Новости.

