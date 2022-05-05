Россиянам вернули почти 5 млрд рублей по программе детского кешбэка

Начиная с 31 марта российские родители приобрели по программе детского кешбэка путёвок на 11 миллиардов рублей. При этом обратно они уже получили около 5 миллиардов рублей, сообщила журналистам 5 мая глава Ростуризма Зарина Догузова.
«С 1 мая стартовали поездки по программе детского туристического кешбэка. На данный момент родители купили уже более 300 тысяч детских путёвок на 11 миллиардов рублей, а общий объём денег, которые напрямую уже вернулись родителям на карты, составил 4,7 миллиарда рублей», — цитирует Догузову РИА Новости.
Глава Ростуризма также напомнила, что продажи детских путёвок по этой программе продлятся до 31 августа, при этом основная часть покупок, по словам Догузовой, обычно приходится на весну — начало лета.
Ранее «Фонтанка» писала, что программой кешбэка за туры по России с начала 2022 года воспользовалось более 2,4 млн туристов из РФ. Суммарно они приобрели туров почти на 44 млрд рублей.