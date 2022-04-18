Туристическим кешбэком с начала 2022 года воспользовалось более 2,4 млн россиян

Программой кэшбека за туры с начала 2022 года воспользовалось более 2,4 млн россиян, суммарно они приобрели туров почти на 44 млрд рублей, сообщает 18 апреля ТАСС со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарину Догузову.



«Суммарно с начала этого года программой туристического кешбэка воспользовалось 2,4 млн человек. Этим туристам на карточки вернулось в виде возврата части стоимости туристических поездок — тот самый кешбэк — 8,4 млрд руб... Суммарно эти туристы приобрели туров или проживания на 44 млрд руб.», — заявила Догузова.