Туристическим кешбэком с начала 2022 года воспользовалось более 2,4 млн россиян

Программой кэшбека за туры с начала 2022 года воспользовалось более 2,4 млн россиян, суммарно они приобрели туров почти на 44 млрд рублей, сообщает 18 апреля ТАСС со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарину Догузову.
«Суммарно с начала этого года программой туристического кешбэка воспользовалось 2,4 млн человек. Этим туристам на карточки вернулось в виде возврата части стоимости туристических поездок — тот самый кешбэк — 8,4 млрд руб... Суммарно эти туристы приобрели туров или проживания на 44 млрд руб.», — заявила Догузова.
Она также отметила, что спрос на туристический кешбэк в этом году вырос в 5 раз. По данным Ростуризма, наиболее востребованными направлениями по программе кешбэка стали: Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская область, Москва и Татарстан.
Изначально программа должна была продлиться с 18 января до 12 апреля. Однако Ростуризм остановил акцию 1 марта из-за повышенного спроса. 15 марта распродажу возобновили на месяц для поддержки туристической отрасли.