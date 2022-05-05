Минобороны сообщает об ударах по Николаеву и Краматорску

О боевых операциях, проведённых за последние часы российскими войсками на Украине, сообщает утром 5 мая Министерство обороны РФ в очередном отчёте.
По данным министерства, высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России нанесли удары по военному аэродрому Канатово в районе Кировограда, по складам в городе Николаеве в районе Жовтневое Николаевской области. Поражены несколько объектов в районе Краматорска, в том числе на военном аэродроме.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражено 93 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники», — отмечается в сообщении.
Сбиты в воздухе три самолета и 14 беспилотных летательных аппаратов Украины.
24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. О происходящем в России и мире читайте в онлайн-хронике «Фонтанки».