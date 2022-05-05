    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 4

    4 м/с, зап

    767мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd69.42eur72.78
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Боевые действия на Украине

    Минобороны сообщает об ударах по Николаеву и Краматорску

    2566

    О боевых операциях, проведённых за последние часы российскими войсками на Украине, сообщает утром 5 мая Министерство обороны РФ в очередном отчёте.

    По данным министерства, высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России нанесли удары по военному аэродрому Канатово в районе Кировограда, по складам в городе Николаеве в районе Жовтневое Николаевской области. Поражены несколько объектов в районе Краматорска, в том числе на военном аэродроме.

    «Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражено 93 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники», — отмечается в сообщении.

    Сбиты в воздухе три самолета и 14 беспилотных летательных аппаратов Украины.

    24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. О происходящем в России и мире читайте в онлайн-хронике «Фонтанки».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Новости компаний

    close