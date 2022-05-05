Островок незбагойствия. Кто и зачем жалуется «в ФСБ и Роскомнадзор» на форум питерских родителей Littleone

Форум петербургских родителей Littleone стал объектом жалоб на «произвол» и «русофобию» в различные ведомства. Пока часть пользователей опасается, что его прикроют, патриоты начали с нуля строить собственный «ковчег» на другой платформе.



Фото: Ekaterina Ershova/pixabay.com Поделиться Поделиться





Один из самых популярных семейных сайтов Рунета — форум петербургских родителей Littleone обвиняют в том, что он «превращается в полноценный рупор антироссийской пропаганды». Грозный пост вышел в прокремлевском телеграм-канале «Медиакиллер». Анонимный автор уличает одного из модераторов в том, что из-за ее «странного поведения» «патриотически настроенные пользователи подверглись жёсткой цензуре, многие из них возмущены происходящим русофобским шабашем на крупнейшей площадке общения петербуржцев». Итогом стала серия обращений форумчан-патриотов в различные ведомства с требованием восстановить справедливость.



Еще один результат раскола — новый форум «Весна-2022», куда мигрировала часть несогласных с модерацией на Littleone. Теперь старожилы родительского форума, который всегда старался быть вне политики и гасить конфликты между пользователями в зародыше, опасаются, что Littleone могут заблокировать или запретить по какому-нибудь из недавно вступивших в силу законов.



С чего все началось

Родительский форум, который впоследствии стал называться Littleone, в 2000 году создали петербуржцы Алиса и Леонид Шляхлинюк. Поначалу там обсуждали петербургские роддома, педиатров и детские садики. С годами популярность форума росла. Теперь Littleone — это место, где можно не только найти живые отзывы о школах или поликлиниках, спросить совета или купить и продать что-нибудь нужное, но и поболтать практически на любую тему. Или поспорить до ломоты в пальцах, бьющих по клавиатуре компьютера.

За порядком в создаваемых пользователями топиках следят модераторы. Правила простые — запрещены оскорбления, нецензурная лексика, нарушения законодательства РФ и призывы к таким нарушениям и тому подобное.

«На форуме всегда, в любые времена были разрешены любые мнения. Основные требования к участникам форумов: оставлять сообщения без нарушения законов РФ, без хамства, без оскорблений и без провокаций. Всегда также было строго запрещено обсуждение действий модератора и админов, чтобы обсуждения не скатывались к склокам и перепалке. Есть правила, они должны соблюдаться. Именно благодаря этому форум существует уже больше 20 лет», — рассказала «Фонтанке» Жанна, которая два десятилетия занималась модерацией на форуме.



Обсуждения, касающиеся ситуации на Украине, последние восемь лет кипели в топике «Новороссии быть!». Топик выдержал 46 переизданий — когда в старом накапливалось слишком много сообщений, создавали новый с таким же названием.

С началом спецоперации ситуация осложнилась: вступили в силу новые законы, регламентирующие публичное обсуждение событий на территории Украины. Тема с соответствующей информацией появилась на форуме 28 февраля. Пользователей предупредили, что в связи с требованиями Роскомнадзора модераторы вынуждены удалять все топики и сообщения, в которых проводимая на территории Украины спецоперация называется как-то иначе. А еще участникам напомнили, что «сообщения, освещающие ситуацию на Украине, должны ссылаться только на официальные источники», а за публичное распространение под видом достоверных сведений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооружённых Сил России, установлена уголовная ответственность. Там же был опубликован «словарь» для обсуждения острых тем: «Наша страна — Россия, РФ, без искажений, фамилия президента РФ — Путин, без искажений, страна, в которой идет спецоперация — Украина, без искажений, фамилия президента Украины — Зеленский, без искажений». Всех, кто позволит себе провокации, пообещали блокировать.



Тем временем для некоторых пользователей форум ЛВ, как его для краткости называют завсегдатаи, буквально стал вторым домом. Например, «топ патриотов России» под названием «Чесночный десант» был открыт 24 апреля. А уже 29 апреля дискуссию пришлось переносить в новый топик «Патриоты России», потому что количество сообщений в «Чесночном десанте» перевалило за пять тысяч. Одновременно выяснилось, что поляризация мнений среди пользователей форума по теме спецоперации и сопутствующей повестке настолько сильна, что держать всех желающих высказаться в одном топике взрывоопасно. Параллельно с темой «Патриоты России» появился «Архипелаг Збагойствия», в котором у модератора статус обозначен как «упоротый либерал-пацифист», а беседа началась с критики в адрес главы МИД Лаврова.

Путать берега, вернее, топики, стало чревато конфликтными ситуациями — завсегдатаи знают по никам, кто «свой», а кто «залетный».

А потом участники топика «патриотов» возмутились, что их реплики удаляют, самых активных участников дискуссии отправляют в бан, а модераторы не разделяют их взгляды.



«Бан» или «чистка»?

В администрации форума настаивают на том, что не запрещают участникам высказывать любые мнения, но только в рамках действующего законодательства РФ. Когда между «патриотами» и «збагойными» начались идеологические стычки, модераторы всерьез забеспокоились, что спорщики подведут весь форум под монастырь. Точнее, под новые законы о фейках и дискредитации вооруженных сил.

А потом в топиках, где обсуждали спецоперацию, начало мелькать слово «предатели». Модераторы заметили, что одни участники форума начали пристально, круглосуточно и с пальцем на кнопке «PrintScreen» следить за тем, что пишут другие участники. И за модераторами стали следить тоже: в техподдержку посыпались жалобы на Жанну, которая, по мнению ряда участников, «выражала антироссийскую позицию». Но первое правило Littleone гласит, что на форуме запрещено обсуждать действия модератора. Дошло до того, что один из основателей форума, который крайне редко выходит на него и практически никогда не участвует в дискуссиях, пришел в топик, в котором кипели страсти по спецоперации, и отправил в бан спорщиков с обеих сторон. Тогда патриотически настроенная часть забаненных объединилась в закрытом чате в Telegram, где начались обсуждения уже совсем другого порядка.



Удаленные с форума и сочувствующие им решили добиваться справедливости.

«Нас, возмущенных русофобией модератора раздела Жанны, очень много, — рассказал «Фонтанке» Сергей Лукин, которого Жанна собственноручно отправила в бан после его сообщения о том, как следует, по его мнению, поступать с «объединенными вокруг своей нацистской идеи украинцами». — Коллективным трудом собрали кучу скриншотов. Жанну, кстати, после начала шумихи «спрятали»: теперь она больше не модератор. Обращений немного пока — ФСБ, Роскомнадзор, Администрация Президента, МВД, Генпрокуратура. Смысл общий — дать правовую оценку действиям модератора, который перестал быть политически нейтральным, встал на сторону осуждения спецоперации на Украине, провокационно приходил в патриотические топы, банил пользователей, высказывающих поддержку российской власти».

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Сергей Лукин отрицает, что кто-либо из авторов жалоб ставил своей целью закрыть «любимый форум».

При этом, как стало известно «Фонтанке», информация, легшая в основу поста в телеграм-канале «Медиакиллер», была отправлена туда одним из участников-«патриотов». «Патриотически настроенные пользователи подверглись жёсткой цензуре, многие из них возмущены происходящим русофобским шабашем на крупнейшей площадке общения петербуржцев», — говорится в посте. Там же сообщается, что Алиса Шляхлинюк теперь носит фамилию Эштон, так как вышла замуж за гражданина Великобритании Крейга Эштона (преподавателя английского и автора исполненной веселой русофилии книги «Извините, я иностранец», о которой рассказывала «Фонтанка» — прим.ред.).



При этом неизвестный доброжелатель, видимо, запутал админов телеграм-канала. «Важно отметить, что сайт Littleone является зарегистрированным СМИ согласно Свидетельству Роскомнадзора N ФС77–73707 от 05.10.2018 года», — многозначительно говорится в посте «Медиакиллера». Но форум и сайт — это юридически и технически разные ресурсы. Сайт, действительно, зарегистрирован в качестве СМИ, имеет редакцию и публикует собственный контент. И бесконечно далек от баталий, разворачивающихся на форуме. Где «збагойная» часть пользователей восприняла пост в «Медиакиллере», как донос.

«Да, такого позора ЛВ еще не видел», — прокомментировал ситуацию один из форумчан в топике «Архипелаг збагойствия».

При этом далеко не все участники, высказывающиеся на острые политические темы, считают, что модераторы как-то их угнетают. «Все баны и «форумная война » происходили в разделе ОВО («Обо всем остальном», — прим. ред.), — рассказала «Фонтанке» участница «НИК», автор топика «Новороссии быть!». — Наш топик, который существует с 2014 года (а начался он еще с Майдана, я присоединилась к нему после 2 мая в Одессе), в разделе ОВО продержался относительно недолго, его в том же 2014-ом перенесли в раздел «Клуб по интересам», где мы и были до недавнего времени (сейчас топик перенесен обратно в раздел ОВО — прим. ред.). Справедливости ради стоит сказать, что вместе с нашим топом в 2014-м в «Клуб» перенесли и наших оппонентов. Все мои штрафные очки, которые я когда-либо получала на ЛВ, не связаны с политикой. В топе я всегда писала, что хотела. Было удалено единственное мое сообщение — но и правильно — когда я процитировала Верещук о количестве наших пленных. Так что это вполне попадает под запрет распространять неверную информацию. Никаких штрафных очков мне не прилетело, просто исчез пост».

«Наш форум посвящен, прежде всего, темам, связанным с воспитанием, здоровьем, образованием, развитием детей, — рассказали «Фонтанке» в администрации форума. — При этом, на нашей площадке всегда были разрешены любые обсуждения, если они не нарушали законов РФ, не содержали оскорблений и провокаций. Существуют строгие правила, и они должны соблюдаться. Во многом благодаря этому наш форум существует уже больше 20 лет и является одной из популярных площадок для общения родителей в Санкт-Петербурге.В настоящий момент все комментарии, содержащие какие-либо оскорбления или противоправные призывы, удалены и будут удаляться в будущем». Это что-то новое

«Патриоты» с ЛВ не ограничились одними только обращениями в компетентные органы. В интернете появился альтернативный Littleone с говорящим адресом patriotizlv.mybb.ru. Рабочее название нового форума — «Весна-22», там по состоянию на 4 мая обживалось 178 участников, которые успели завести 59 тем и написать в них 8746 сообщений (на Littleone — 432 тысячи участников и 56,6 миллионов сообщений, но и стаж — 20 лет). Структура и названия разделов «Весны-22» очень напоминают ЛВ. Попасть в ряды можно только по приглашению. Приглашают не всех подряд, а только по рекомендации уже проверенных участников. Устанавливают собственные порядки — чтобы форум стал «комфортным и дружелюбным».

«В теме про котиков говорим про них, в темах про жрачку — о кулинарии, в темах про политику — котики и жрачка жёсткий офтоп, будут переселяться в соответствующие темы, — объясняет правила один из новоиспеченных модераторов форума «Весна-22». — Кто с моим подходом не согласен, пишите. Тут же возьму самоотвод».

«Однако, дисциплина)), — откликаются пользователи. — Гуляй-поле не получится, судя по всему)».

Создательница нового форума, активный участник ЛВ с полумиллионом сообщений в профиле, на просьбу «Фонтанки» о комментарии не отреагировала. Сергей Лукин отметил, что цели администраторов «Весны-22» ему неведомы, но усомнился, что они хотят полностью заменить Littleone своим детищем.

«Littleone — гигантская кладезь информации на разные темы. Замена ему невозможна в принципе, — сказал он. — Жаль, что у владелицы (Алисы Эштон, соосновательницы Littleone, — прим.ред.) свои взгляды, которые, видимо, транслируются приближенным модераторам».

С какими именно текстами «патриоты» обратились в ответственные ведомства, не известно — авторы обращений не хотят афишировать ни себя, ни свои формулировки. Как стало известно «Фонтанке», внимание прессы к ситуации на одном из самых популярных родительских ресурсов страны вызвало некоторое волнение среди «патриотов». Но их расстроило, что журналиста интересовала суть развернувшегося на ЛВ конфликта и содержание обращений «в ФСБ, Роскомнадзор, Администрацию Президента, МВД, Генпрокуратуру», а не «проблема русофобии на форуме».

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

