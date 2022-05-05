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    Боевые действия на Украине

    В городе Ясиноватая из-за обстрела погибла женщина

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    Женщина погибла в результате обстрелов города Ясиноватая (Донецкая народная республика), сообщает 5 мая РИА Новости со ссылкой на штаб территориальной обороны республики.

    «В Ясиноватой погибла мирная жительница. В результате обстрела ВФУ в мкр-не Зорька погибла женщина», — рассказали в штабе.

    Ясиноватая расположена в 25 километрах от Донецка, в ней находится железнодорожная станция, которая была крупнейшей в бывшем СССР.

    24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. О происходящем в России и мире читайте в онлайн-хронике «Фонтанки».

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