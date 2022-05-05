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    РБК: Минфин предложил изменения в распределении налога на прибыль

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    1 комментарий

    Изменения в систему распределения по регионам налога на прибыль могут быть приняты в России. Речь идет о компаниях, имеющих собственные филиалы. Соответствующее предложение готовит Минфин, сообщает РБК.

    Как сообщает издание, мера позволит обеспечить более справедливое зачисление налога в бюджеты регионов.

    В рамках действующих норм налог на прибыль преимущественно уплачивается в бюджеты субъектов, где находится основная часть производственной базы компании и создано наибольшее количество рабочих мест. При этом зарплаты сотрудников, в зависимости от региона, могут сильно отличаться.

    В случае принятия новшества средства будут распределяться, исходя из численности работающих и стоимости основных фондов.

    «Там, где производство и рабочие руки, должны оставаться и деньги», — заявлял в конце апреля глава Минфина Антон Силуанов.

    В 2021 году лидером по сбору налога на прибыль стала Москва (в бюджет поступило 977 миллиардов рублей), на втором месте был Красноярский край с 116 миллиардами, третье место осталось за Ямало-Ненецким автономным округом, собравшим 99 миллиардов рублей.

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    Комментарии (1)

    Yuri_SPb
    Предложение хорошее, даже не ожидал от Силуанова, но сейчас идет т. н. СВО, для нее нужны деньги,
    поэтому не факт, что примут.
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