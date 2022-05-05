РБК: Минфин предложил изменения в распределении налога на прибыль

Изменения в систему распределения по регионам налога на прибыль могут быть приняты в России. Речь идет о компаниях, имеющих собственные филиалы. Соответствующее предложение готовит Минфин, сообщает РБК.
Как сообщает издание, мера позволит обеспечить более справедливое зачисление налога в бюджеты регионов.
В рамках действующих норм налог на прибыль преимущественно уплачивается в бюджеты субъектов, где находится основная часть производственной базы компании и создано наибольшее количество рабочих мест. При этом зарплаты сотрудников, в зависимости от региона, могут сильно отличаться.
В случае принятия новшества средства будут распределяться, исходя из численности работающих и стоимости основных фондов.
«Там, где производство и рабочие руки, должны оставаться и деньги», — заявлял в конце апреля глава Минфина Антон Силуанов.
В 2021 году лидером по сбору налога на прибыль стала Москва (в бюджет поступило 977 миллиардов рублей), на втором месте был Красноярский край с 116 миллиардами, третье место осталось за Ямало-Ненецким автономным округом, собравшим 99 миллиардов рублей.