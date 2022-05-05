РБК: Минфин предложил изменения в распределении налога на прибыль

Изменения в систему распределения по регионам налога на прибыль могут быть приняты в России. Речь идет о компаниях, имеющих собственные филиалы. Соответствующее предложение готовит Минфин, сообщает РБК.



Как сообщает издание, мера позволит обеспечить более справедливое зачисление налога в бюджеты регионов.



В рамках действующих норм налог на прибыль преимущественно уплачивается в бюджеты субъектов, где находится основная часть производственной базы компании и создано наибольшее количество рабочих мест. При этом зарплаты сотрудников, в зависимости от региона, могут сильно отличаться.

