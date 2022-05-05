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    Байден придумал и озвучил способ экономии для американцев

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    Президент США Джо Байден рассказал, как жители страны смогут экономить до 80 долларов в месяц и 500 в год. Для этого нужно лишь использовать современные технологии, сообщает ТАСС со ссылкой на выступление главы государства в Белом доме. Речь была посвящена экономике страны.

    В частности президент США призвал сограждан пересаживаться на электромобили. Таким образом можно сэкономить на топливе. Джо Байден заявил, что в планах – налоговые льготы на покупку «зеленых» автомобилей, как новых, так и подержанных. Используя экологичный транспорт, американцы смогут экономить на топливе до $80 в месяц.

    Также рассматривается введение налоговых льгот на приобретение солнечных панелей и тепловых насосов, энергосберегающих окон и дверей. Это плюс еще «в среднем» около $500 в год.

    Напомним, что в марте 2022 года инфляция в США достигла максимального за 40 лет показателя – 8,5%. В том числе из-за этого, ФРС приняла решение повысить ставку с 0,25–0,5% до 0,75–1% годовых.

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