Байден придумал и озвучил способ экономии для американцев

Президент США Джо Байден рассказал, как жители страны смогут экономить до 80 долларов в месяц и 500 в год. Для этого нужно лишь использовать современные технологии, сообщает ТАСС со ссылкой на выступление главы государства в Белом доме. Речь была посвящена экономике страны.



В частности президент США призвал сограждан пересаживаться на электромобили. Таким образом можно сэкономить на топливе. Джо Байден заявил, что в планах – налоговые льготы на покупку «зеленых» автомобилей, как новых, так и подержанных. Используя экологичный транспорт, американцы смогут экономить на топливе до $80 в месяц.