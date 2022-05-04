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    ФРС США повысила ставку сразу на 50 базисных пунктов. Это произошло впервые за 22 года

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    6 комментариев

    Впервые с 2000 года ФРС США приняла решение повысить ставку на 50 базисных пунктов. Соответствующее решение было принято по итогам заседания, продолжавшегося в течение двух дней, сообщает 4 мая пресс-служба ФРС.

    Согласно решению, ставка поднялась с 0,25–0,5% до 0,75–1% годовых.

    Также в ближайшие планы Федерального резерва входит продажа облигаций. С 1 июня будут продаваться казначейские облигации на общую сумму 30 миллиардов долларов и ипотечные — на 17,5 миллиарда долларов. В течение трех месяцев объем продаж возрастет до 60 и 35 миллиардов соответственно.

    На решение ФРС повлияла в том числе инфляция в США. По итогам марта она достигла 8,5 процента. Это максимальный уровень за последние 40 лет.

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    Комментарии (6)

    274620054
    Любители запада а если вам на 50 процентов кредиты поднять как вы запоете? Тотаже
    Милая +
    Как ни крути, а кризис всерьёз накрыл мировую экономику.
    СлаваРоссии
    То ли ещё будет- ой-ёй-ёй! А ты не воруй!
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