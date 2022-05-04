ФРС США повысила ставку сразу на 50 базисных пунктов. Это произошло впервые за 22 года

Впервые с 2000 года ФРС США приняла решение повысить ставку на 50 базисных пунктов. Соответствующее решение было принято по итогам заседания, продолжавшегося в течение двух дней, сообщает 4 мая пресс-служба ФРС.



Согласно решению, ставка поднялась с 0,25–0,5% до 0,75–1% годовых.

Также в ближайшие планы Федерального резерва входит продажа облигаций. С 1 июня будут продаваться казначейские облигации на общую сумму 30 миллиардов долларов и ипотечные — на 17,5 миллиарда долларов. В течение трех месяцев объем продаж возрастет до 60 и 35 миллиардов соответственно.