25 мая — круглый стол «Трейд-ин, рассрочки и субсидии — как застройщики привлекают покупателей»

Стандартная схема покупки новой квартиры — продать то, что есть и купить новое, доплатив или взяв ипотеку на сумму, которой не хватает. Но чтобы получить денег на первоначальный взнос, нужно, чтобы квартиру на вторичном рынке кто-то купил — а там о субсидировании ставок речи не идет, а цены так же высоки, как на первичке. Да и льготная ипотека в 12% при нынешних ценах уже не кажется настолько доступной, как раньше. Как застройщики могут стимулировать спрос — обсудим на круглом столе.



— Спрос через полтора месяца после «перезапуска» льготной ипотеки — растет, снижается или остается на прежнем уровне?