25 мая — круглый стол «Трейд-ин, рассрочки и субсидии — как застройщики привлекают покупателей»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает к участию застройщиков, агентства недвижимости, банки.
Стандартная схема покупки новой квартиры — продать то, что есть и купить новое, доплатив или взяв ипотеку на сумму, которой не хватает. Но чтобы получить денег на первоначальный взнос, нужно, чтобы квартиру на вторичном рынке кто-то купил — а там о субсидировании ставок речи не идет, а цены так же высоки, как на первичке. Да и льготная ипотека в 12% при нынешних ценах уже не кажется настолько доступной, как раньше. Как застройщики могут стимулировать спрос — обсудим на круглом столе.
— Спрос через полтора месяца после «перезапуска» льготной ипотеки — растет, снижается или остается на прежнем уровне?
— Какие способы стимулирования спроса вы используете и работают ли они?
— Субсидирование ставок по ипотеке застройщиками — какие программы предлагаются сейчас?
— Будут ли застройщики развивать схему трейд-ин? В чем выгода застройщика и кому они будут предлагать это вторичное жилье? Как еще возможно ускорить «цепочки»?
— Рассрочки и другие неипотечные схемы — что может быть востребовано в текущих условиях?
Круглый стол пройдет 25 мая 2022 года в 12.00.
По вопросам участия обращаться:
Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru