Огород как мера поддержки. В Калининграде сотрудникам автозавода выделили участки земли

«Непростое экономическое положение» предприятия стало причиной раздачи сотрудникам калининградского «Автотора» наделов земли. Участки под огород выделены безвозмездно и всем желающим. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что размер каждого участка составляет 10 соток (1000 квадратных метров). Для этого предприятие выделило два земельных массива площадью 300 гектар. Оба находятся в собственности «Автотора» и расположены в районе поселков Холмогоровка и Люблино.

Первые участки под будущие огороды в районе поселка Холмогоровка уже распределены методом жеребьевки. Таким образом сотрудникам предприятия достались 168 участков. Следующее распределение пройдет во второй половине мая.