Огород как мера поддержки. В Калининграде сотрудникам автозавода выделили участки земли

«Непростое экономическое положение» предприятия стало причиной раздачи сотрудникам калининградского «Автотора» наделов земли. Участки под огород выделены безвозмездно и всем желающим. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба предприятия.
Отмечается, что размер каждого участка составляет 10 соток (1000 квадратных метров). Для этого предприятие выделило два земельных массива площадью 300 гектар. Оба находятся в собственности «Автотора» и расположены в районе поселков Холмогоровка и Люблино.
Первые участки под будущие огороды в районе поселка Холмогоровка уже распределены методом жеребьевки. Таким образом сотрудникам предприятия достались 168 участков. Следующее распределение пройдет во второй половине мая.
В пресс-службе предприятия добавили, что все участки уже полностью готовы к посевным: земля вспахана и проборонована. Многие сотрудники предприятия уже начали освоение территории.
Напомним, с 1 по 22 мая «Автотор» ушел в корпоративный отпуск из-за проблем с поставками комплектующих.