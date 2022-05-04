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    Огород как мера поддержки. В Калининграде сотрудникам автозавода выделили участки земли

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    14 комментариев

    «Непростое экономическое положение» предприятия стало причиной раздачи сотрудникам калининградского «Автотора» наделов земли. Участки под огород выделены безвозмездно и всем желающим. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба предприятия.

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    Отмечается, что размер каждого участка составляет 10 соток (1000 квадратных метров). Для этого предприятие выделило два земельных массива площадью 300 гектар. Оба находятся в собственности «Автотора» и расположены в районе поселков Холмогоровка и Люблино.

    Первые участки под будущие огороды в районе поселка Холмогоровка уже распределены методом жеребьевки. Таким образом сотрудникам предприятия достались 168 участков. Следующее распределение пройдет во второй половине мая.

    В пресс-службе предприятия добавили, что все участки уже полностью готовы к посевным: земля вспахана и проборонована. Многие сотрудники предприятия уже начали освоение территории.

    Напомним, с 1 по 22 мая «Автотор» ушел в корпоративный отпуск из-за проблем с поставками комплектующих.

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    Комментарии (14)

    VVM1962
    почитал комменты, вот это поддержка новаций нынешних властей.
    Alex000
    😭 😭 😭
    Леонтий
    Деградация.Собирали БМВ и КИА ,теперь будут картошку копать на огородах.Если стоит вопрос чтобы с голоду не умереть, это разумно.
    Если голода не ожидаем -бред сивой кобылы.
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