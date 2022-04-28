Haval, Kia и Hyundai продолжают сборку автомобилей в России. «Автотор» уходит в отпуск

Автокомпании Haval, Kia и Hyundai продолжают производство автомобилей в России, но в сокращенном объеме, сообщает 28 апреля ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова. Сборка автомобилей на калининградском предприятии «Автотор» приостановлена.



«Haval (продолжает производство в РФ — прим.). Стоки есть у Hyundai, Kia, на «Автоторе» производство сохраняется, они производят, просто сократилось (производство). Плюс Hyundai в Санкт-Петербурге какой-то объем нарабатывает» — сообщает Мантуров. Министр также призывает остальные иностранные автоконцерны принять решение о работе в РФ не позже июня.