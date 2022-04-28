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    Haval, Kia и Hyundai продолжают сборку автомобилей в России. «Автотор» уходит в отпуск

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    Автокомпании Haval, Kia и Hyundai продолжают производство автомобилей в России, но в сокращенном объеме, сообщает 28 апреля ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова. Сборка автомобилей на калининградском предприятии «Автотор» приостановлена.

    «Haval (продолжает производство в РФ — прим.). Стоки есть у Hyundai, Kia, на «Автоторе» производство сохраняется, они производят, просто сократилось (производство). Плюс Hyundai в Санкт-Петербурге какой-то объем нарабатывает» — сообщает Мантуров. Министр также призывает остальные иностранные автоконцерны принять решение о работе в РФ не позже июня.

    Однако в «Автоторе» уже заявили, что предприятие уходит в корпоративный отпуск с 1 по 22 мая из-за проблем с поставками комплектующих. В этот период в штатном режиме будут работать сотрудники подразделений, отвечающие за жизнеобеспечение производственной инфраструктуры.

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