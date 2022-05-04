Дождались. Власти Петербурга дали фудкортам компенсации за коронавирусный простой

Из резервного фонда городского правительства выделено 33,9 млн рублей на компенсацию заработной платы работникам фудкортов и фудплейсов. Как сообщает пресс-служба Смольного 4 мая, такое постановление подписал губернатор Александр Беглов.
Это компенсация бизнесу за приостановку деятельности с 01.01.2021 по 11.02.2021 и с 17.06.2021 по 01.08.2021 в связи с распространением коронавирусной инфекции.
«Предоставление субсидии в текущем году позволит поддержать деятельность фудкортов и фудплейсов и сохранить рабочие места», — говорится в сообщении.
Петербургские рестораторы попросили губернатора Александра Беглова решить вопрос о выделении компенсаций для фудкортов и фудплейсов, пострадавших из-за коронавирусных ограничений, с декабря 2020 года, сообщала «Фонтанка». В общей сложности такие заведения не работали 10 месяцев.