    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 0

    3 м/с, с-з

    765мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd69.42eur72.78
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Дождались. Власти Петербурга дали фудкортам компенсации за коронавирусный простой

    2087
    2 комментария

    Из резервного фонда городского правительства выделено 33,9 млн рублей на компенсацию заработной платы работникам фудкортов и фудплейсов. Как сообщает пресс-служба Смольного 4 мая, такое постановление подписал губернатор Александр Беглов.

    Это компенсация бизнесу за приостановку деятельности с 01.01.2021 по 11.02.2021 и с 17.06.2021 по 01.08.2021 в связи с распространением коронавирусной инфекции.

    «Предоставление субсидии в текущем году позволит поддержать деятельность фудкортов и фудплейсов и сохранить рабочие места», — говорится в сообщении.

    Петербургские рестораторы попросили губернатора Александра Беглова решить вопрос о выделении компенсаций для фудкортов и фудплейсов, пострадавших из-за коронавирусных ограничений, с декабря 2020 года, сообщала «Фонтанка». В общей сложности такие заведения не работали 10 месяцев.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    Диванный Эксперт
    И американским компаниям? Ушедшим?
    angel of death
    а остальным видам бизнеса кто компенсировать будет?
    а закрывшимся компаниям кто компенсирует простои?
    =/

    вот оно - выборочное государство, для одних оно существует, а на других им плевать...
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close