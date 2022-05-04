«Анклав депрессивности и маразма». 47news выяснил, за что могли избить экс-главу поселка имени Свердлова

«Вы же знаете, что у нас в совете депутатов происходит», — намекнул он, подтвердив, что речь идет об истории с выборами нового главы администрации.

После инцидента парламентарий оказался во Всеволожской больнице и успел поговорить с журналистами. Он сказал, что получил сотрясение мозга и чувствует себя «не очень». По его мнению, нападение связано с его депутатской деятельностью.

Избитый по пути на работу бывший глава совета депутатов поселка имени Свердлова Евгений Чекирев мог стать жертвой передела власти. Об этом 4 мая пишет 47news .

Издание напоминает, что в борьбе за этот пост схлестнулись двое — Андрей Шорников, работавший здесь два года, но временно ушедший в Кировский район, и Дмитрий Симонов, недавно оставивший пост генерального директора ЛОЭСК. Чекирев выступает в пользу Шорникова.



«Вот так вот у нас в Свердлова запугивают депутатов, — сказал Шорников. — Это же очевидно, что интересант как минимум Симонов, ведь Чекирев был инициатором дел, которые сейчас в судах. <…> Та группа депутатов отсекла всякую возможность к переговорам».



«Та группа» в лице Дмитрия Симонова причастность к нападению отрицает, а версию конкурента называет «бредом».



«А что ещё Шорникову остаётся говорить? Этот бред комментировать не могу. С марта перестал с ними общаться. Потому что это бессмысленно. Происходящее здесь — сплошная провинциальность. Такое ощущение, будто Свердлова — анклав депрессивности и маразма. Даже в цирк не надо билеты покупать, достаточно на некоторых депутатов смотреть. Застряли в провинциальном узколобии. Не понимают, как мир меняется», — уверен Симонов.

