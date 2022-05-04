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    «Анклав депрессивности и маразма». 47news выяснил, за что могли избить экс-главу поселка имени Свердлова

    1968
    6 комментариев

    Избитый по пути на работу бывший глава совета депутатов поселка имени Свердлова Евгений Чекирев мог стать жертвой передела власти. Об этом 4 мая пишет 47news.

    После инцидента парламентарий оказался во Всеволожской больнице и успел поговорить с журналистами. Он сказал, что получил сотрясение мозга и чувствует себя «не очень». По его мнению, нападение связано с его депутатской деятельностью.

    «Вы же знаете, что у нас в совете депутатов происходит», — намекнул он, подтвердив, что речь идет об истории с выборами нового главы администрации.

    Издание напоминает, что в борьбе за этот пост схлестнулись двое — Андрей Шорников, работавший здесь два года, но временно ушедший в Кировский район, и Дмитрий Симонов, недавно оставивший пост генерального директора ЛОЭСК. Чекирев выступает в пользу Шорникова.

    «Вот так вот у нас в Свердлова запугивают депутатов, — сказал Шорников. — Это же очевидно, что интересант как минимум Симонов, ведь Чекирев был инициатором дел, которые сейчас в судах. <…> Та группа депутатов отсекла всякую возможность к переговорам».

    «Та группа» в лице Дмитрия Симонова причастность к нападению отрицает, а версию конкурента называет «бредом».

    «А что ещё Шорникову остаётся говорить? Этот бред комментировать не могу. С марта перестал с ними общаться. Потому что это бессмысленно. Происходящее здесь — сплошная провинциальность. Такое ощущение, будто Свердлова — анклав депрессивности и маразма. Даже в цирк не надо билеты покупать, достаточно на некоторых депутатов смотреть. Застряли в провинциальном узколобии. Не понимают, как мир меняется», — уверен Симонов.

    Ожидается, что выборы нового главы администрации поселка Свердлова состоятся в середине мая.

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    Комментарии (6)

    vp12
    Не знаю Дмитрия Симонова, но с Шорниковым, к сожалению, пришлось сталкиваться. С этой администрацией невозможно решить ни одного вопроса. На официальные письма не отвечают, при обращениях за госуслугами стараются при малейшем поводе (а то и без повода) дать формальный отказ. Есть надежда, что если изберется Симонов хоть что-то изменится.
    alexpv
    Насчет анклава депрессивности и маразма можно и шире трактовать - не только касаемо поселка Свердлова...
    Инкогнито2021
    победите оба
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