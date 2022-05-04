Экс-главу поселка имени Свердлова избили двое в черном средь бела дня. Нападение попало на видео

Бывший глава совета депутатов поселка имени Свердлова Евгений Чекирев был избит неизвестными по пути на работу. Об этом 4 мая сообщает 47news. Инцидент попал на видео.
На кадрах, которые публикует областной портал, видно, как 62-летний Чекирев идет в сторону культурно-досугового центра «Нева», где работает. За ним следуют двое мужчин в черной одежде и в масках. Момент — и преследователи толкают жертву на газон, где начинают активно бить руками и ногами. Завершив дело, преступники убегают, а к пострадавшему устремляются прохожие.
47news
По информации 47news, сейчас Чекирев находится во Всеволожской больнице.