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    Экс-главу поселка имени Свердлова избили двое в черном средь бела дня. Нападение попало на видео

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    4 комментария

    Бывший глава совета депутатов поселка имени Свердлова Евгений Чекирев был избит неизвестными по пути на работу. Об этом 4 мая сообщает 47news. Инцидент попал на видео.

    На кадрах, которые публикует областной портал, видно, как 62-летний Чекирев идет в сторону культурно-досугового центра «Нева», где работает. За ним следуют двое мужчин в черной одежде и в масках. Момент — и преследователи толкают жертву на газон, где начинают активно бить руками и ногами. Завершив дело, преступники убегают, а к пострадавшему устремляются прохожие.

    47news

    По информации 47news, сейчас Чекирев находится во Всеволожской больнице.

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    Комментарии (4)

    Денеб
    Вот такова наша родина, сынок!
    265031380
    Не профессионалы.
    VKuser2851963
    и они ещё борются за звание дома высокой культуры быта
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