В Финляндии вновь заявили о нарушении своего воздушного пространства Россией

Минобороны Финляндии сообщило, что Россия якобы нарушила воздушное пространство страны. Об этом 4 мая говорится в заявлении на сайте ведомства.



«Российский государственный самолет подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии на восточной границе между Кесялахти и Париккала сегодня утром», — сказано в релизе.



Yle со ссылкой на ведомство уточняет, что речь идет о вертолете Ми-17, который «проник вглубь территории Финляндии на 4 километра».



МИД страны обратился в российское посольство в Хельсинки с требованием разъяснить предполагаемое нарушение воздушного пространства.

