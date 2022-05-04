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    В Финляндии вновь заявили о нарушении своего воздушного пространства Россией

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    2 комментария

    Минобороны Финляндии сообщило, что Россия якобы нарушила воздушное пространство страны. Об этом 4 мая говорится в заявлении на сайте ведомства.

    «Российский государственный самолет подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии на восточной границе между Кесялахти и Париккала сегодня утром», — сказано в релизе.

    Yle со ссылкой на ведомство уточняет, что речь идет о вертолете Ми-17, который «проник вглубь территории Финляндии на 4 километра».

    МИД страны обратился в российское посольство в Хельсинки с требованием разъяснить предполагаемое нарушение воздушного пространства.

    Это уже третий подобный инцидент за последний месяц. Финляндия полностью запретила российским самолетам использовать свое воздушное пространство после начала военной спецоперации на Украине 24 февраля.

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    Комментарии (2)

    VKuser174198221
    Ну нет у финнов Эрдогана....Пока нет.....
    serzh.ferro
    надо было бить
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