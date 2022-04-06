Финляндия заявила, что пассажирские самолеты России нарушают ее границу

Центральная полиция Финляндии расследует четыре случая нарушения воздушного пространства страны пассажирскими самолетами из России. Об этом 6 апреля сообщается на официальном сайте силового ведомства.
По предварительной информации следствия, каждый инцидент продлился не более 2 минут, все они произошли в марте в районе города Ловиса. Финская полиция подозревает, что российские самолеты нарушали санкции Евросоюза, введенные в ответ на спецоперацию на Украине. Нарушение этих ограничений, согласно законодательству Финляндии, влечет за собой штраф или тюремное заключение на срок до двух лет. Если нарушение признают «серьезным», то срок увеличится до трех лет.
Напомним, Финляндия полностью запретила российским самолетам использовать свое воздушное пространство после начала военной спецоперации на Украине 24 февраля.