Bloomberg: Россиянам могут запретить покупать недвижимость в ЕС

Шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России включает в себя запрет на сделки с недвижимостью с гражданами РФ. Об этом 4 мая пишет Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ.
По данным издания, предложение Еврокомиссии «предусматривает прекращение сделок с недвижимостью с российскими гражданами, жителями и юридическими лицами, запрещая продажу или передачу, прямо или косвенно, «прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории союза или долей в предприятиях коллективного инвестирования, обеспечивающих доступ к такому недвижимому имуществу»».
Этот запрет коснется россиян, не являющихся гражданами ЕС и не имеющих вида на жительство в странах-членах Евросоюза. Не затронет он тех, кто имеет гражданство или вид на жительство в Европейской экономической зоне или Швейцарии.
Мера вступит в силу лишь в случае одобрения странами-членами ЕС.
В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в рамках шестого пакета санкций намерен ввести ограничения против Сбербанка и запретить вещание трех крупных российских телеканалов. По данным Wall Street Journal, новые рестрикции также подразумевают отказ 27 стран от закупок российской нефти в течение полугода и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года.