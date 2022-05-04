Bloomberg: Россиянам могут запретить покупать недвижимость в ЕС

Шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России включает в себя запрет на сделки с недвижимостью с гражданами РФ. Об этом 4 мая пишет Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ.



По данным издания, предложение Еврокомиссии «предусматривает прекращение сделок с недвижимостью с российскими гражданами, жителями и юридическими лицами, запрещая продажу или передачу, прямо или косвенно, «прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории союза или долей в предприятиях коллективного инвестирования, обеспечивающих доступ к такому недвижимому имуществу»».

