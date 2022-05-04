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    Bloomberg: Россиянам могут запретить покупать недвижимость в ЕС

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    9 комментариев

    Шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России включает в себя запрет на сделки с недвижимостью с гражданами РФ. Об этом 4 мая пишет Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ.

    По данным издания, предложение Еврокомиссии «предусматривает прекращение сделок с недвижимостью с российскими гражданами, жителями и юридическими лицами, запрещая продажу или передачу, прямо или косвенно, «прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории союза или долей в предприятиях коллективного инвестирования, обеспечивающих доступ к такому недвижимому имуществу»».

    Этот запрет коснется россиян, не являющихся гражданами ЕС и не имеющих вида на жительство в странах-членах Евросоюза. Не затронет он тех, кто имеет гражданство или вид на жительство в Европейской экономической зоне или Швейцарии.

    Мера вступит в силу лишь в случае одобрения странами-членами ЕС.

    В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в рамках шестого пакета санкций намерен ввести ограничения против Сбербанка и запретить вещание трех крупных российских телеканалов. По данным Wall Street Journal, новые рестрикции также подразумевают отказ 27 стран от закупок российской нефти в течение полугода и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года.

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    Комментарии (9)

    VKuser174198221
    Мелочи-но приятно!
    267081996
    Такие санкции нашему народу по нраву. Больше таких санкций!!!
    FontankaReader
    Ммм сейчас постоянно проживающие за границей граждане РФ тааак кайфанут...
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