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    База данных Web of Science стала недоступна для исследователей из России

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    3 комментария

    Сервисы Clarivate Analytics — компании из США, поддерживающей базу данных Web of Science, — стали недоступны в России. Об этом 4 мая сообщает Telegram-канал Русский research, информацию частично подтверждает вице-президент РАН Алексей Хохлов.

    «В известных мне российских научных институтах и вузах Web of Science стал недоступен»,— заявил он.

    Web of Science — интернет-платформа, которая объединяет реферативные базы данных публикаций в научных журналах. Платформа охватывает материалы по естественным, техническим, общественным, гуманитарным наукам и искусству.

    Clarivate Analytics — независимая компания из США, основанная в 2016 году. Фирме принадлежат информационные системы Web of Science, Cortellis, Derwent Innovation, Derwent World Patents Index, CompuMark, MarkMonitor, Techstreet, Publons, EndNote, ProQuestruen и другие.

    В конце марта крупнейшие научные издательства мира заявили о приостановке продажи своей продукции и услуг организациям России и Белоруссии. В списке подписантов заявления оказалась компания Elsevier — оператор одной из крупнейших баз научных статей Scopus, а также Clarivate Analytics — владелец Web of Science.

    21 марта «Фонтанка» писала, что Минобрнауки РФ ввело мораторий на показатели наличия публикаций, индексируемых в международных базах данных. При этом глава ведомства Валерий Фальков уточнил, что это не означает призыв к отказу от публикаций в изданиях Web of Science и Scopus.

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    Комментарии (3)

    Денеб
    Да здравствует суверенная российская наука! Ждём новостей из области нано-фильтров Петрика и торсионных полей, передающих мысли на расстоянии......
    Vasya11
    Всё, что ни делается, делается к лучшему!!!
    Значит наконец-то РФ начнёт развивать свою науку с технологиями.
    В принципе, я только рад таким новостям.
    Вот кто бы ещё воров и коррупционеров забрал бы к себе из РФ.
    Леонтий
    Да и плевать.Докторские все равно на 3\4 купленные,и так далее.Будет хуже ,но ненамного,и так днище было.
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