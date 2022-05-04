База данных Web of Science стала недоступна для исследователей из России

Web of Science — интернет-платформа, которая объединяет реферативные базы данных публикаций в научных журналах. Платформа охватывает материалы по естественным, техническим, общественным, гуманитарным наукам и искусству.

«В известных мне российских научных институтах и вузах Web of Science стал недоступен»,— заявил он.

Сервисы Clarivate Analytics — компании из США, поддерживающей базу данных Web of Science, — стали недоступны в России. Об этом 4 мая сообщает Telegram-канал Русский research , информацию частично подтверждает вице-президент РАН Алексей Хохлов.

Clarivate Analytics — независимая компания из США, основанная в 2016 году. Фирме принадлежат информационные системы Web of Science, Cortellis, Derwent Innovation, Derwent World Patents Index, CompuMark, MarkMonitor, Techstreet, Publons, EndNote, ProQuestruen и другие.

В конце марта крупнейшие научные издательства мира заявили о приостановке продажи своей продукции и услуг организациям России и Белоруссии. В списке подписантов заявления оказалась компания Elsevier — оператор одной из крупнейших баз научных статей Scopus, а также Clarivate Analytics — владелец Web of Science.

21 марта «Фонтанка» писала, что Минобрнауки РФ ввело мораторий на показатели наличия публикаций, индексируемых в международных базах данных. При этом глава ведомства Валерий Фальков уточнил, что это не означает призыв к отказу от публикаций в изданиях Web of Science и Scopus.