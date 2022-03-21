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В России ввели мораторий на учет научных публикаций в международных базах данных

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Минобрнауки РФ ввело мораторий на показатели наличия публикаций, индексируемых в международных базах данных. Об этом 21 марта заявил глава ведомства Валерий Фальков.

«Правительство России согласилось с предложением Минобрнауки России приостановить в этом году учет индексации публикаций российских ученых в международных базах данных и участия в зарубежных научных конференциях», — сообщает пресс-служба министерства.

При этом мораторий на показатели не означает запрет на публикацию. «Мы не призываем отказываться от публикаций в изданиях Web of Science и Scopus. Россия должна оставаться на фронтире мировой науки. Но нам нужно исходить из наших национальных интересов», — уточнил Фальков.

Ранее стало известно, что правительство РФ собирается отменить требование по наличию публикации в зарубежных научных изданиях, включенных в системы цитирования Web of Science и/или Scopus, при выполнении федеральных проектов и программ, а также государственных заданий на научные исследования. Минобрнауки поручено оперативно внедрить собственную систему оценки эффективности научных исследований.

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Комментарии (5)

Фомальгаут
А разве в России ещё осталась наука?
01011001
И правильно. Может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рождать! Есть академик Кадыров, есть академик Мединский, есть профессор Янукович.
Otkating
Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек.
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