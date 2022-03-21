В России ввели мораторий на учет научных публикаций в международных базах данных

Минобрнауки РФ ввело мораторий на показатели наличия публикаций, индексируемых в международных базах данных. Об этом 21 марта заявил глава ведомства Валерий Фальков.



«Правительство России согласилось с предложением Минобрнауки России приостановить в этом году учет индексации публикаций российских ученых в международных базах данных и участия в зарубежных научных конференциях», — сообщает пресс-служба министерства.



При этом мораторий на показатели не означает запрет на публикацию. «Мы не призываем отказываться от публикаций в изданиях Web of Science и Scopus. Россия должна оставаться на фронтире мировой науки. Но нам нужно исходить из наших национальных интересов», — уточнил Фальков.

