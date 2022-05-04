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    Росавиация включила 400 маршрутов в список субсидируемых. Есть направления из Петербурга

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    1 комментарий

    Росавиация показала обновленный перечень маршрутов по программе субсидирования региональных авиаперевозок на 2022 год. В него включено около 400 направлений, сообщает 4 мая пресс-служба ведомства.

    Отмечается, что в этом году на реализацию данной программы из федерального бюджета выделено 9,1 млрд рублей. Участие в ней принимают 19 российских авиакомпаний, среди которых Red Wings, Utair, S7, Nordwind Airlines и другие. Частично софинансирование обеспечивается из региональных бюджетов.

    Из Петербурга по льготной программе можно улететь, например, в Ижевск, Калугу, Пензу, Тамбов и другие города. При этом перелеты обратно не субсидируются. Полный список направлений опубликован здесь.

    С начала года льготами уже воспользовались более 715 тысяч россиян, добавили в Росавиации.

    В конце марта президент РФ Владимир Путин поручил запустить программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах с апреля по октябрь.

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    Комментарии (1)

    alexadmin
    Прочитал "маршруток". Задумался о перспективах отечественной авиации...
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