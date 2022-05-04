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    Суд арестовал имущество ООО «Гугл» на полмиллиарда рублей по иску НТВ

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    В Москве суд наложил арест на счета и имущество ООО «Гугл» на сумму 500 млн рублей по иску телекомпании НТВ о восстановлении доступа к YouTube-аккаунту компании. Об этом стало известно 4 мая из постановления, опубликованного в картотеке суда.

    «Заявление акционерного общества «Телекомпания НТВ» о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства, а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее ООО «Гугл», на общую сумму в 500 000 000 рублей», — сказано в документе.

    Ранее «Фонтанка» писала, что суд наложил арест на имущество и счета ООО «Гугл» на сумму в 500 млн рублей по иску «ГМП Развлекательное телевидение» (принадлежит холдингу «Газпром-медиа»).

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