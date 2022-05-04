Суд арестовал имущество ООО «Гугл» на полмиллиарда рублей по иску НТВ

В Москве суд наложил арест на счета и имущество ООО «Гугл» на сумму 500 млн рублей по иску телекомпании НТВ о восстановлении доступа к YouTube-аккаунту компании. Об этом стало известно 4 мая из постановления, опубликованного в картотеке суда.

«Заявление акционерного общества «Телекомпания НТВ» о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства, а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее ООО «Гугл», на общую сумму в 500 000 000 рублей», — сказано в документе.

