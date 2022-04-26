Суд арестовал имущество и счета ООО «Гугл» на полмиллиарда рублей

Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество и счета ООО «Гугл» на сумму в 500 млн рублей по иску «ГМП Развлекательное телевидение» (принадлежит холдингу «Газпром-медиа») о восстановлении YouTube-канала. Об этом стало известно 26 апреля из определения суда, размещенного в картотеке арбитражных дел.



«Заявление Общества с ограниченной ответственностью «ГПМ Развлекательное телевидение» о принятии обеспечительных мер — удовлетворить <…> Принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства, а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ООО «Гугл», на общую сумму 500 000 000 рублей», — говорится в документе.

