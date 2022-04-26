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    Суд арестовал имущество и счета ООО «Гугл» на полмиллиарда рублей

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    6 комментариев

    Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество и счета ООО «Гугл» на сумму в 500 млн рублей по иску «ГМП Развлекательное телевидение» (принадлежит холдингу «Газпром-медиа») о восстановлении YouTube-канала. Об этом стало известно 26 апреля из определения суда, размещенного в картотеке арбитражных дел.

    «Заявление Общества с ограниченной ответственностью «ГПМ Развлекательное телевидение» о принятии обеспечительных мер — удовлетворить <…> Принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства, а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ООО «Гугл», на общую сумму 500 000 000 рублей», — говорится в документе.

    «ГМП Развлекательное телевидение», следует из определения суда, просило признать недействительным односторонний отказ от соглашения, восстановить полный доступ к YouTube-аккаунту со всеми функциями, а также взыскать судебную неустойку.

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    Комментарии (6)

    Карабас Барабас
    Теперь понятно с какой целью у иностранных компаний требуют открывать представительства, переносить сервера, регистрировать юрлица в РФ. Они видишь ли не хотят функционировать по законам зоны, ну ничего мы им объясним, тем кто не успел сбежать...
    Never_Mind
    эээ... А что за имущество Гугла на территории России? На пол-ярда рублей?
    01011001
    Это от лица забаненной лахты иск был?
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