«Вот так и делай добро». Прослывший похитителем пса на юге Петербурга рассказал и показал, как его спасал

Случай с «похищением» собаки на юге Петербурга может служить иллюстрацией к выражению «хотели как лучше, а получилось как всегда». Александр 4 мая рассказал «Фонтанке», с чего всё началось и чем закончилось.

По его словам, похожего на амстаффа пса накануне он вместе с другом заметил на проспекте Девятого Января. Собака бежала по улице без поводка, намордника и хозяина. Пройти мимо мужчина не смог.



«Повезло, на меня отреагировала хорошо. Села рядом и как будто начала охранять от других людей, рычала. Мы минут 15 ждали, пока кто-нибудь подойдёт и заберёт, — никого не было. Принял решение, чтобы собака не пострадала, забрать её к себе на передержку», — рассказывает Александр.



15-минутным ожиданием он не ограничился. Говорит, что успел заглянуть в магазин с вопросами о животном и бросить клич по соцсетям. Фото его и собаки действительно нашлись в паблике Фрунзенского района. На них мужчина показывает пса анфас и в профиль, снимки сопровождает подпись: «Похоже, потеряшка!!!»