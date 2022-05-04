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    «Вот так и делай добро». Прослывший похитителем пса на юге Петербурга рассказал и показал, как его спасал

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    12 комментариев

    Случай с «похищением» собаки на юге Петербурга может служить иллюстрацией к выражению «хотели как лучше, а получилось как всегда». Александр 4 мая рассказал «Фонтанке», с чего всё началось и чем закончилось.

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    По его словам, похожего на амстаффа пса накануне он вместе с другом заметил на проспекте Девятого Января. Собака бежала по улице без поводка, намордника и хозяина. Пройти мимо мужчина не смог.

    «Повезло, на меня отреагировала хорошо. Села рядом и как будто начала охранять от других людей, рычала. Мы минут 15 ждали, пока кто-нибудь подойдёт и заберёт, — никого не было. Принял решение, чтобы собака не пострадала, забрать её к себе на передержку», — рассказывает Александр.

    15-минутным ожиданием он не ограничился. Говорит, что успел заглянуть в магазин с вопросами о животном и бросить клич по соцсетям. Фото его и собаки действительно нашлись в паблике Фрунзенского района. На них мужчина показывает пса анфас и в профиль, снимки сопровождает подпись: «Похоже, потеряшка!!!»

    Александр

    Дальше Александр отвёл найдёныша к своей «ГАЗели», приятель тем временем уехал на «Ниссане». Именно его первым остановили полицейские, когда в дежурную часть поступила информация о похищении.

    «Он мне позвонил, и я сразу подъехал с собакой. План «Перехват» объявляли… такое резонансное событие. Возили долго и муторно по отделам полиции: сначала в 29-й, потом в 7-й на Бухарестской улице. Там написали объяснение, после этого дождались хозяина собаки. Он даже спасибо не сказал — да и бог с этим. Собаку я всё это время кормил-поил. Потому что непонятно было, сколько на улице была и кушала или нет», — заботливо отмечает Александр.

    Полицейские отнеслись к нему с пониманием. Недоразумение прояснилось быстро, но около пяти часов на выяснение было потеряно. Владелец пса претензий к «похитителю» не имеет, но и подробностей того, как питомец оказался в одиночестве, не раскрыл. «Так и делай добро», — сетует Александр и тут же признаёт: поможет и впредь, если будет такая возможность и животное подпустит к себе.

    Фото: Купчино — Фрунзенский район | Подслушано

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    Комментарии (12)

    267086865
    Еще одно подтверждение того, что назрели суровые законы для владельцев собак...при чем созрели давно.
    hal9000
    Воруют обычно охотничьих ...)..да ито молодых..потом уже бесполезно ее воровать..я помню в парке шел а за мной лайка западно сибирская привязалась ..так она бы со мной бы так и ушла ..потомуЧто со мной ей весело а с хозяином скучно..охотники обычно скучные люди..собакам с ними не особо интересно..
    vfhbr
    Собаки добрее людей. Будь покусанным на питерской улице гораздо меньше шансов, чем быть сбитым машиной, избитым хулиганом, покалеченным в гололед или упавшей сверху сосулькой, ограбленным, обворованным... А если ты женского пола, то и и атакованной злодеем, хорошо, если им же не изнасилованной...
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