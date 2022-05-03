Бультерьера на юге Петербурга «украли» ради спасения

Полиция Петербурга нашла водителя «Ниссана», которого днем 3 мая заподозрили в краже собаки. Он уверяет, что хотел помочь псу и его хозяевам.

Как сообщает ГУ МВД региона, 33-летнего водителя нашли уже в Адмиралтейском районе. Как ранее писала «Фонтанка», бультерьер голубого окраса пропал в Купчино после часа дня. Было известно, что некто посадил его в черный «Ниссан Кашкай» и увез.

Доставленный в отдел мужчина уверяет, что пес сидел одиноко, без поводка и намордника. Он якобы разместил пост в соцсетях и только после этого посадил собаку к себе в машину «с целью временной передержки».