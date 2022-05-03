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    Бультерьера на юге Петербурга «украли» ради спасения

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    1 комментарий

    Полиция Петербурга нашла водителя «Ниссана», которого днем 3 мая заподозрили в краже собаки. Он уверяет, что хотел помочь псу и его хозяевам.

    Как сообщает ГУ МВД региона, 33-летнего водителя нашли уже в Адмиралтейском районе. Как ранее писала «Фонтанка», бультерьер голубого окраса пропал в Купчино после часа дня. Было известно, что некто посадил его в черный «Ниссан Кашкай» и увез.

    Доставленный в отдел мужчина уверяет, что пес сидел одиноко, без поводка и намордника. Он якобы разместил пост в соцсетях и только после этого посадил собаку к себе в машину «с целью временной передержки».

    Проверка продолжается. Отметим, в самом крупном городском сообществе о найденных и потерянных животных похожих объявлений не было, как и в паблике Купчино.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (1)

    KJB
    Если проверка продолжается, почему вы в заголовке написали "украли"? Даже в кавычках. Может подождете окончания проверки? Или нужно скорее "сенсацию" напечатать? 🌚
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