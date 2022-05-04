«Мне стало неприятно играть в России». Как иностранные хоккеисты ради миллионов страдали в КХЛ

В КХЛ 30 апреля завершился финансовый год, и у иностранных хоккеистов развязались руки и языки. У кого-то закончился контракт, кто-то расторг по обоюдному согласию. Освободившись от обязательств перед российскими клубами и вернувшись домой, они заговорили.



Микко Лехтонен и вратарь Ларс Юханссон Фото: Петр Ковалев/ТАСС Поделиться Поделиться





Финский защитник Микко Лехтонен был одним из лидеров петербургского СКА в прошедшем сезоне. На льду в регулярном чемпионате он проводил в среднем по 27 минут при неплохом показателе полезности (разница забитых и пропущенных голов во время нахождения хоккеиста на льду +7). В плей-офф, который начался как раз вскоре после начала операции на Украине, его игровое время не сократилось, а полезность снизилась до «-2». Злые языки говорят, что финн перестал бросаться под шайбы и в целом стал играть менее самоотверженно. Но деваться было некуда — другого хоккеиста такого уровня СКА было неоткуда взять. Проиграв в плей-офф ЦСКА, Лехтонен дождался 30 апреля и расторг контракт с петербургским клубом. А заодно дал интервью финскому изданию Iltalehti.



«Чувствую большое облегчение. В нынешней мировой ситуации это было единственным решением. В плей-офф я всё время думал о том, что не хочу быть здесь. Мне стало неприятно играть в России. Я хотел уехать так, как сделали многие легионеры. С русскими игроками мы эту тему особо не обсуждали. Думаю, все понимали, что у них была своя позиция по этому вопросу, а у нас, западных людей, своя. Уверен, никому не хотелось об этом говорить. Но никакого давления или сарафанного радио со стороны русских не было — ни от партнёров по команде, ни от соперников, ни от руководства клуба. Меня шокирует, что делает Россия. Я мог бы использовать более резкие выражения, но полагаю, я ясно выразил свою точку зрения», — заявил Лехтонен.

Многие иностранные хоккеисты действительно покинули КХЛ еще до начала плей-офф. Так, например, уфимский «Салават Юлаев» остался без ведущей пятерки, которая полностью состояла из легионеров. Агент Лехтонена объяснил, почему его клиент не поступил так же и остался страдать.

«Когда всё началось, мы начали переговоры с руководством СКА, обсуждали, есть ли смысл Микко продолжать играть в таких обстоятельствах. Во время плей-офф мы пришли к соглашению со СКА, что, если Микко доиграет до конца сезона, клуб расторгнет с ним контракт. Поэтому он и оставался в России до конца. Из общения с руководством СКА стало понятно, что расторжение контракта стоило бы 160 миллионов рублей, то есть около 2 млн евро по нынешнему курсу. Ситуация Микко сильно отличалась от других игроков. Стандартный контракт КХЛ содержит пункты, в которых расписывается, сколько именно игрок должен выплатить за расторжение контракта по своей инициативе», — подчеркнул агент.



Хитрее поступил напарник Лехтонена по СКА — центральный нападающий первого звена Йоонас Кемппайнен. Его контракт заканчивался в конце сезона: нужно было только каким-то образом переждать, чтобы не потерять в деньгах. Сославшись на травму, Кемппайнен уехал в Финляндию, где и просидел, пока его партнеры боролись в плей-офф.

«Травмы у меня не было. Но когда всё случилось, практически сразу появилась идея уехать. Я понимаю решение Лехтонена и Комарова, СМИ (критиковавшие их за решение остаться. — Прим. ред.) просто не видят всей картины. Не думаю, что я сыграю на чемпионате мира. Из сборной со мной не связывались. Может, они думали, что я травмирован?» — признался также в начале мая Кемппайнен.

Стоит отметить, что отсутствие первого центрального нападающего сильно ударило по СКА. Тренерскому штабу пришлось тасовать состав, искать запасные варианты, но найти адекватную замену так и не получилось.

Другим выступившим с признательной речью оказался шведский нападающий ЦСКА Лукас Валльмарк. Он хоть и сбежал из московского клуба еще во время плей-офф, заговорил только в мае, когда все юридические претензии были позади.



«В голове было много разных мыслей. Безопасно ли мне находиться в этом городе? Моя семья в Швеции потеряла сон. Я просто хотел уехать оттуда. Поговорил с клубом, они услышали меня, что я не хочу оставаться. Я уже не был прежним Лукасом. Всё изменилось. Конечно, это был финансовый плевок в душу, но я понимал, что не хочу быть частью этого. Я не могу поддерживать то, что происходит. Дальбек и Рейдеборн остались? Каждый сам делает выбор и должен за него отвечать. В любом случае ноги моей там больше не будет. Больше мне нечего сказать», — заявил Валльмарк в интервью шведскому изданию SVT.

Еще по ходу плей-офф многие издания, как в России, так и в Европе, писали, что на иностранных хоккеистов в КХЛ оказывается мощное давление извне. Во многом эти слухи подтвердились, когда федерации хоккея Финляндии и Швеции объявили, что игроки из КХЛ не будут вызываться в национальные сборные.

Еще тяжелее, если верить «Матч ТВ», пришлось другому финскому хоккеисту СКА — Лео Комарову. Как и Лехтонен, он доиграл сезон в Петербурге до конца, причем к нему по самоотдаче претензий точно не должно быть, а потом расторг контракт. Но в Финляндии он понимания не нашел. Пишут, что ведутся переговоры о переименовании ледового дворца «Komarov Arena» в общине Уусикаарлепюу, где проживает семья хоккеиста, а его супруга решила сменить русскую фамилию себе и детям, чтобы остановить угрозы в школе.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

