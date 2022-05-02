Финским хоккеистам, игравшим в России, запретили выступать за сборную

Финские хоккеисты, которые провели сезон 2021/22 в России, не смогут играть за национальную команду. Об этом 2 мая заявили в Федерации хоккея Финляндии.



«Позиция Федерации хоккея Финляндии заключается в том, что игроки, выступающие в России, в следующем сезоне не смогут играть за сборную», — говорится на сайте организации.

Вскоре после начала специальной военной операции на Украине Континентальную хоккейную лигу покинули многие иностранные хоккеисты, в том числе из Финляндии. В то же время некоторые остались и доиграли сезон. В том числе так поступили легионеры петербургского СКА. Однако сразу после окончания чемпионата армейцы с Невы объявили о расторжении контракта с ними.