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    Финским хоккеистам, игравшим в России, запретили выступать за сборную

    3721
    11 комментариев

    Финские хоккеисты, которые провели сезон 2021/22 в России, не смогут играть за национальную команду. Об этом 2 мая заявили в Федерации хоккея Финляндии.

    «Позиция Федерации хоккея Финляндии заключается в том, что игроки, выступающие в России, в следующем сезоне не смогут играть за сборную», — говорится на сайте организации.

    Вскоре после начала специальной военной операции на Украине Континентальную хоккейную лигу покинули многие иностранные хоккеисты, в том числе из Финляндии. В то же время некоторые остались и доиграли сезон. В том числе так поступили легионеры петербургского СКА. Однако сразу после окончания чемпионата армейцы с Невы объявили о расторжении контракта с ними.

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    Комментарии (11)

    Квакин
    Финны, приезжавшие в Светогорск за водкой, бензином и сигаретами в 2021 году не смогут пить, курить и заправляться в течении 2022 года
    SERGEY111
    Гнобить своих за то что работали где то по законным контрактам - это перебор , но финны во вдруг открывшемся вулканообразным взрывом бешеной злобы и ненависти к русским решили на этой почве взять пальму первенства . Бог им судья .
    Тов.Сталин
    как называется дискриминация по национальному признаку?
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