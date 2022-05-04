Покупатель российского бизнеса Valio продолжит выпускать молочную продукцию в Ленобласти

Группа компаний «Велком», выкупившая завод «Валио» под Москвой, продолжит производить молочную продукцию и на заводе «Галактика» в Гатчинском районе Ленобласти, с которым финский производитель работал на контрактной основе. Об этом 4 мая сообщает РБК.



«Существующий формат взаимодействия планируется сохранить», — цитирует издание пресс-службу «Велком». В компании уточнили, что объём производства будут зависеть от ситуации на российском рынке, спроса и покупательной способности населения.

