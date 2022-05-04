Покупатель российского бизнеса Valio продолжит выпускать молочную продукцию в Ленобласти

Группа компаний «Велком», выкупившая завод «Валио» под Москвой, продолжит производить молочную продукцию и на заводе «Галактика» в Гатчинском районе Ленобласти, с которым финский производитель работал на контрактной основе. Об этом 4 мая сообщает РБК.
«Существующий формат взаимодействия планируется сохранить», — цитирует издание пресс-службу «Велком». В компании уточнили, что объём производства будут зависеть от ситуации на российском рынке, спроса и покупательной способности населения.
В самой ГК «Галактика» сообщали, что завод продолжает производить продукцию Valio по старому контракту. Также компания планировала провести переговоры о сотрудничестве с компанией «Велком». На Valio приходится около
О сделке по продаже российских активов финская компания Valio объявила 26 апреля. Завод под Москвой и права на бренд Viola достались производителю колбас «Велком». Право на пользование прочими брендами Valio сохранится у «Велкома» в течение переходного периода, который может продлиться до конца года.