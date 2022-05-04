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    Покупатель российского бизнеса Valio продолжит выпускать молочную продукцию в Ленобласти

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    2 комментария

    Группа компаний «Велком», выкупившая завод «Валио» под Москвой, продолжит производить молочную продукцию и на заводе «Галактика» в Гатчинском районе Ленобласти, с которым финский производитель работал на контрактной основе. Об этом 4 мая сообщает РБК.

    «Существующий формат взаимодействия планируется сохранить», — цитирует издание пресс-службу «Велком». В компании уточнили, что объём производства будут зависеть от ситуации на российском рынке, спроса и покупательной способности населения.

    В самой ГК «Галактика» сообщали, что завод продолжает производить продукцию Valio по старому контракту. Также компания планировала провести переговоры о сотрудничестве с компанией «Велком». На Valio приходится около 10 % выпуска «Галактики». Остальная часть — собственные бренды «Свежее завтра», «Большая кружка» и «Сударыня».

    О сделке по продаже российских активов финская компания Valio объявила 26 апреля. Завод под Москвой и права на бренд Viola достались производителю колбас «Велком». Право на пользование прочими брендами Valio сохранится у «Велкома» в течение переходного периода, который может продлиться до конца года.

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    Комментарии (2)

    Alex000
    Вот только 5% "кружка" из продажи уже пропала, а остальное, ну, простите, такое себе было.
    sektor7
    Кто бы сомневался.
    Бизнес прибыльный. Сельхозка и продукты всегда востребованы.
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