ДНР: В Макеевке после ракетного обстрела загорелась нефтебаза, есть погибший и пострадавшие

Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило об обстреле населенного пункта Макеевка в Донецкой области. В результате происшествия горят четыре резервуара на нефтебазе.

В сообщении Telegram-канала представительства уточняется, что ракетный обстрел велся со стороны вооруженных формирований Украины.



Кроме этого, по предварительной информации, в результате обстрела погиб человек и еще двое пострадали. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

