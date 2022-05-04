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    Боевые действия на Украине

    ДНР: В Макеевке после ракетного обстрела загорелась нефтебаза, есть погибший и пострадавшие

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    Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило об обстреле населенного пункта Макеевка в Донецкой области. В результате происшествия горят четыре резервуара на нефтебазе.

    В сообщении Telegram-канала представительства уточняется, что ракетный обстрел велся со стороны вооруженных формирований Украины.

    Кроме этого, по предварительной информации, в результате обстрела погиб человек и еще двое пострадали. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

    Утром 24 февраля Владимир Путин выступил с обращением, в котором объявил о начале специальной военной операции. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. Америка и Европа ответили на действия России санкциями, сотни компаний объявили о приостановке бизнеса в РФ. Подробнее о том, что происходит в зоне спецоперации и в мире на фоне событий на Украине, в онлайн-хронике «Фонтанки».

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