Перешел дорогу на красный свет. В полиции рассказали, за что мужчину жестко задержали у станции метро «Пионерская»

Инспектор ДПС подрался с мужчиной у станции метро «Пионерская» из-за того, что тот перешел дорогу на красный свет и не хотел за это отвечать. Об этом «Фонтанке» рассказали 3 мая в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

В ведомстве отметили, что 22-летний нарушитель отказался проследовать с инспекторами для оформления правонарушения и стал сопротивляться. Помимо протокола о неповиновении полицейскому он получил еще один — о нарушении правил въезда или пребывания в РФ иностранцем или лицом без гражданства. Суда ему придется ждать в отделе полиции.



Напомним, ранее в соцсетях появилась видеозапись жесткого задержания мужчины у станции метро «Пионерская». Инспектор ДПС ударил его коленом в живот.