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    Перешел дорогу на красный свет. В полиции рассказали, за что мужчину жестко задержали у станции метро «Пионерская»

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    14 комментариев

    Инспектор ДПС подрался с мужчиной у станции метро «Пионерская» из-за того, что тот перешел дорогу на красный свет и не хотел за это отвечать. Об этом «Фонтанке» рассказали 3 мая в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

    В ведомстве отметили, что 22-летний нарушитель отказался проследовать с инспекторами для оформления правонарушения и стал сопротивляться. Помимо протокола о неповиновении полицейскому он получил еще один — о нарушении правил въезда или пребывания в РФ иностранцем или лицом без гражданства. Суда ему придется ждать в отделе полиции.

    Напомним, ранее в соцсетях появилась видеозапись жесткого задержания мужчины у станции метро «Пионерская». Инспектор ДПС ударил его коленом в живот.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (14)

    hal9000
    Раньше ходили с надписями USA и FBI..кепки были в продаже футболки на Апрашке да в Москве на Горбушке да на Черкизоне..потом начали с надписями ФСБ и Россия..теперь перешли на Z..думают надпись нарисовал и все можно ..
    Laska77
    "ударил его коленом в живот", а что ему номер люкс в хостеле выделить? По видео понятно, что проблемы с регистрацией, вот и дергался. Однажды тоже штрафанули, но без пререканий признала, что не права, и разошлись мирно.
    266110330
    В ГИБДД массово штрафуют людей противозаконно - не соответствует КоАП ст 2.2, поскольку не было причинено ущерба никакого и никому.
    За это может быть только предупреждение. Со стороны полиции - это превышение должностныхъ полномочий - уголовная статья, почти каждому в полиции.
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