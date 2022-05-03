Успокойтесь, гражданин. У станции метро «Пионерская» инспектор ДПС подрался с прохожим

Разгар конфликта сняли очевидцы, запись выложена в районной группе 3 мая. Судя по кадрам, сотрудник пытался задержать прохожего, но он за собой никакой вины не ощущал. В начале записи он стоит спиной к будке регулировщика и отбивается довольно спокойным «да не буду я». Инспектор держит его за грудки и в какой-то момент выходит из себя.

Драку инспектора ДПС с прохожим могли наблюдать жители Приморского района на оживленном перекрестке у станции метро «Пионерская». Задерживаемому не хотелось примерять наручники, сотрудник бил коленом в живот.

Инспектора сопровождал коллега, который уже после драки поднял с асфальта какую-то часть своей экипировки. При этом он был куда более невозмутим и предлагал прохожему успокоиться. Очевидцы интересовались, за что «мутузят» молодого человека, в ответ из толпы прозвучало: «Просто так».

С тем же вопросом: «За что?» — «Фонтанка» обратилась в пресс-службу ГУ МВД региона.