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    Успокойтесь, гражданин. У станции метро «Пионерская» инспектор ДПС подрался с прохожим

    18175
    29 комментариев

    Драку инспектора ДПС с прохожим могли наблюдать жители Приморского района на оживленном перекрестке у станции метро «Пионерская». Задерживаемому не хотелось примерять наручники, сотрудник бил коленом в живот.

    Разгар конфликта сняли очевидцы, запись выложена в районной группе 3 мая. Судя по кадрам, сотрудник пытался задержать прохожего, но он за собой никакой вины не ощущал. В начале записи он стоит спиной к будке регулировщика и отбивается довольно спокойным «да не буду я». Инспектор держит его за грудки и в какой-то момент выходит из себя.

    Инспектора сопровождал коллега, который уже после драки поднял с асфальта какую-то часть своей экипировки. При этом он был куда более невозмутим и предлагал прохожему успокоиться. Очевидцы интересовались, за что «мутузят» молодого человека, в ответ из толпы прозвучало: «Просто так».

    С тем же вопросом: «За что?» — «Фонтанка» обратилась в пресс-службу ГУ МВД региона.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (29)

    274431348
    от них одни беспорядки.
    274431348
    народ хоть бы инспектору помог
    274431348
    и без маски
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