Пожар в Мытищах стал уголовным делом. Его могло вызвать неосторожное обращение с огнем

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в подмосковных Мытищах, в котором погибли три человека. Об этом 3 мая заявила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
«По предварительным результатам осмотра и проверочных мероприятий возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ)», — цитирует ее ТАСС.
Как рассказал агентству источник в экстренных службах, причиной пожара могло быть неосторожное обращение с огнем, а именно непотушенная сигарета.
По версии следствия, в загоревшейся квартире был мужчина, который позвал на помощь из окна. Откликнулись двое мужчин, и в результате все трое погибли. По предварительным данным, один выпрыгнул из окна, спасаясь от огня, а двое задохнулись в лифте.
Кроме того, еще 15 человек отравились угарным газом. Прокуратура организовала проверку.