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    Пожар в Мытищах стал уголовным делом. Его могло вызвать неосторожное обращение с огнем

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    1 комментарий

    Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в подмосковных Мытищах, в котором погибли три человека. Об этом 3 мая заявила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

    «По предварительным результатам осмотра и проверочных мероприятий возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ)», — цитирует ее ТАСС.

    Как рассказал агентству источник в экстренных службах, причиной пожара могло быть неосторожное обращение с огнем, а именно непотушенная сигарета.

    По версии следствия, в загоревшейся квартире был мужчина, который позвал на помощь из окна. Откликнулись двое мужчин, и в результате все трое погибли. По предварительным данным, один выпрыгнул из окна, спасаясь от огня, а двое задохнулись в лифте.

    Кроме того, еще 15 человек отравились угарным газом. Прокуратура организовала проверку.

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    Комментарии (1)

    angel of death
    вот что бывает, когда экономишь на покупке огнетушителей и самоспасателей...
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