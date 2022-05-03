Пожар в Мытищах стал уголовным делом. Его могло вызвать неосторожное обращение с огнем

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в подмосковных Мытищах, в котором погибли три человека. Об этом 3 мая заявила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«По предварительным результатам осмотра и проверочных мероприятий возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ)», — цитирует ее ТАСС.

Как рассказал агентству источник в экстренных службах, причиной пожара могло быть неосторожное обращение с огнем, а именно непотушенная сигарета.