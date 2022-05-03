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    Из-за пожара в бывшем общежитии в Мытищах погибли трое

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    2 комментария

    Три человека погибли и 15 надышались дымом во время пожара в подмосковном городе Мытищи.

    О пожаре в девятиэтажном доме в своем телеграм-канале 3 мая сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. «Сейчас идет локализация пожара, на месте работают специальные службы. К сожалению, есть погибшие и раненые — в том числе с тяжелыми травмами», — написал глава Московской области.

    По данным РИА Новости, скончались трое, еще 15 человек отравились угарным газом.

    По пока не подтвержденной информации, один из погибших спасался, прыгая из окна, он погиб в машине скорой помощи. Еще двое скончались в лифте.

    Ранее в здании было общежитие. Причины пожара пока выясняются.

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    Комментарии (2)

    265927066
    - Эпицентр пожара находился в квартире пожилого мужчины, - рассказал источник в правоохранительных органах. - Мужчина злоупотреблял алкогольными напитками. Вероятно, пожар начался из-за непотушенной сигареты, затем огонь перекинулся на мебель. Владелец квартиры не смог самостоятельно выбраться - выход затянуло огнем и дымом. Он начал кричать. На помощь кинулись двое соседей. К сожалению, все трое погибли…
    265927066
    Что-то пожары пошли кучно по стране..........
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