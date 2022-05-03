Из-за пожара в бывшем общежитии в Мытищах погибли трое

Три человека погибли и 15 надышались дымом во время пожара в подмосковном городе Мытищи.

О пожаре в девятиэтажном доме в своем телеграм-канале 3 мая сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. «Сейчас идет локализация пожара, на месте работают специальные службы. К сожалению, есть погибшие и раненые — в том числе с тяжелыми травмами», — написал глава Московской области.

По данным РИА Новости, скончались трое, еще 15 человек отравились угарным газом.

По пока не подтвержденной информации, один из погибших спасался, прыгая из окна, он погиб в машине скорой помощи. Еще двое скончались в лифте.