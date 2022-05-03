В Эстонии намерены обустроить границу с Россией на год раньше намеченного срока

Власти Эстонии планируют завершить обустройство границы с Россией в 2025 году, на год раньше намеченного срока. Об этом в интервью телерадиовещанию ERR сообщил руководитель отдела пограничной политики Министерства внутренних дел Эстонии Янек Мяги.



«Если изначально срок окончания строительных работ на границе был намечен на конец 2026 года, то сейчас есть надежда на то, что благодаря заложенным в дополнительном госбюджете средствам работа будет ускорена», — цитирует представителя эстонского МВД 3 мая «Интерфакс».

