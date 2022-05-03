В Эстонии намерены обустроить границу с Россией на год раньше намеченного срока

Власти Эстонии планируют завершить обустройство границы с Россией в 2025 году, на год раньше намеченного срока. Об этом в интервью телерадиовещанию ERR сообщил руководитель отдела пограничной политики Министерства внутренних дел Эстонии Янек Мяги.
«Если изначально срок окончания строительных работ на границе был намечен на конец 2026 года, то сейчас есть надежда на то, что благодаря заложенным в дополнительном госбюджете средствам работа будет ускорена», — цитирует представителя эстонского МВД 3 мая «Интерфакс».
По словам Мяги, «несмотря на трудности с поставками стройматериалов, ожидается, что большая часть эстонско-российской границы будет обустроена к концу 2025 года». Предполагается, что первый участок инфраструктуры восточной границы длиной в 23,5 км будет готов летом или на год раньше запланированного срока. Начались работы и на втором участке длиной в 40 км.
В общей сложности протяженность российско-эстонской границы составляет 336 км, из которых сухопутная часть пролегает на протяжении 136 километров, остальная — по Чудскому озеру и реке Нарве.
Ранее «Фонтанка» со ссылкой на западные СМИ писала, что Финляндия готовится возвести заборы на границе с Россией.