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    СМИ: Финляндия готовится возвести заборы на границе с Россией

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    5 комментариев

    Финляндия ведет подготовку для установки заграждений на границе с россией. Такой комментарий финскому телеканалу MTW News через помощника передала министр внутренних дел Криста Микконен.

    Чиновник процитировал опубликованный в середине апреля отчет службы безопасности, в котором говорится, что подготовка к возведению пограничных заграждений является частью оперативной готовности страны.

    Телеканал также приводит слова командира пограничной службы Северной Карелии полковника Марко Турунена. Он сообщил, что пока только ведется предварительный анализ пограничных заграждений. «Если примут такое решение, то мы будем действовать контролируемо и планомерно. <...> Приступить к возведению ограждений на восточной границе либо на наиболее важных участках, либо шире — это большое решение. Это серьезное изменение в нашей системе, поэтому оно требует принятия решений на более высоком уровне», — сказал собеседник СМИ.

    В настоящее время Россию и Финляндию разделяет тонкий проволочный забор. Протяженность границы между двумя государствами составляет 1343 км.

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    Комментарии (5)

    Савва Морозов
    в сети уже гогот стоит - "пусть возьмут в консультанты яйценюха, тот тоже строил".
    serzh.ferro
    противотанковые заграждения в самый раз при такой политики партии
    267081996
    это типа, чем-то поможет?
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