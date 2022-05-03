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    Беглов отчитался о доходах. Он заработал в 13 раз меньше своего заместителя

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    15 комментариев

    Губернатор Петербурга Александр Беглов отчитался о доходах в 2021 году. Декларация опубликована 1 мая на сайте Смольного.

    Согласно документу, у Беглова в пользовании находится квартира площадью 106 квадратных метров, а также три земельных участка, жилой дом, квартира и гараж у него в собственности. Доход у губернатора Петербурга за 2021 год составил 4,4 млн рублей.

    У Натальи Бегловой, его супруги, доход составил 11 млн рублей.

    Заработок градоначальника за 2021 год оказался на 350 тысяч больше, чем годом ранее. При этом в 13 раз меньше, чем у одного из его заместителей. Вице-губернатор по энергетике Сергей Дрегваль за прошлый год заработал 59 млн рублей.

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    Комментарии (15)

    altnec
    Дождь на рыло всё капал
    И на дуло нагана
    Тихо плакал Гаврила
    Что не грохнул Ивана.
    chip1
    Святой Беглов, борец с мусором, снегом и сосулями! А как план по жиже выполнял, просто ах! Гордость нашего города!
    El Viento
    Что ни жена чиновника то прямо гений какой-то по заработкам… А сами они так скромно, ну что за доход 4,4. По нынешним меркам не так и много
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