Беглов отчитался о доходах. Он заработал в 13 раз меньше своего заместителя

Согласно документу, у Беглова в пользовании находится квартира площадью 106 квадратных метров, а также три земельных участка, жилой дом, квартира и гараж у него в собственности. Доход у губернатора Петербурга за 2021 год составил 4,4 млн рублей.

У Натальи Бегловой, его супруги, доход составил 11 млн рублей.

Заработок градоначальника за 2021 год оказался на 350 тысяч больше, чем годом ранее. При этом в 13 раз меньше, чем у одного из его заместителей. Вице-губернатор по энергетике Сергей Дрегваль за прошлый год заработал 59 млн рублей.