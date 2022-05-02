Лесной пожар на 500 га в Красноярском крае обернулся уголовным делом. Прокуратура проводит проверку

Установлено, что на территории района 2 мая возник лесной пожар, площадь горения которого на момент публикации релиза составляла 250 га, из них 80 га верховым, то есть огонь охватывал верхушки деревьев. Возникла угроза селу Знаменка и другим населенным пунктам. Сейчас она снята.

Уголовное дело возбуждено по факту возникновения лесного пожара в Минусинском районе Красноярского края. Об этом 2 мая сообщает пресс-службе прокуратуры региона. Надзорный орган проводит проверку причин и условий возгорания.

«В ходе проверки будет дана оценка работе оперативных служб и иных лиц в части своевременности принятия мер, направленных на ликвидацию лесного пожара, подготовку территории к пожароопасному сезону, — сообщают в ведомстве. — Расследование возбужденного по факту пожара уголовного дела по ч. 1 ст. 261 УК РФ поставлено на контроль прокуратуры».

По данным на 22:00 по местному времени, пожар в Минусинском районе локализован на площади 500 га, сообщили в официальном Telegram-канале краевого главка МЧС. К тушению привлекались 236 человек и 61 единица техники Лесопожарного центра и МЧС России по Красноярскому краю, а также вертолёт Ми-8 и самолёт Бе-200 ЧС.

В районе был объявлен режим ЧС. Огонь близко подбирался к трассам и жилым домам. Для возможной эвакуации населения были подготовлены пункты временного размещения. Погибших и пострадавших нет.