В одном из районов Красноярского края ввели режим ЧС из-за пожаров. В соцсетях публикуют апокалиптические кадры огненных лесов и столбов дыма.

В Минусинском районе Красноярского края ввели режим ЧС из-за сложной пожарной обстановки в трех населенных пунктах. Об этом 2 мая сообщается на сайте регионального правительства. Отмечается, что огнем охвачена территория площадью 250 га. На борьбу с пожарами мобилизованы все силы и ресурсы МЧС, Лесопожарного центра, полиции, добровольцев и муниципалитетов.

Как сообщает портал NGS24.ru, в тушении задействованы 236 человек и 61 единица техники. Из Красноярска прилетел самолет Бе-200. Сухая трава загорелась возле села Лугавского. Огонь и дым вплотную подобрались к трассам и домам. Жителей готовят к эвакуации. ДПС перекрыла участок федеральной трассы Р-257 «Енисей» рядом с поворотом на дорогу к селу Знаменка.

Автор: РИА Новости Хакасии (18+)

К 16:00 мск в МЧС сообщили, что угроза населенным пунктам в Минусинском районе снята.

Кадры стены из огня и дыма также публикуют в соцсетях граничащей с районом Хакасии. На них видны и слышны сильные порывы ветра.

В Хакасии действует особый противопожарный режим. За прошедшие сутки подразделения пожарной охраны региона ликвидировали 44 пожара, из которых 25 — палы травы. Самые крупные палы были в Усть-Абаканском и Аскизском районах, их длина достигала до 15 км по фронту.

Региональное МЧС 2 мая опубликовало неутешительный прогноз: в связи с усилением ветра до 25 м/с в ближайшие сутки обстановка может усугубиться. Жителям категорически запрещено разводить костры и жечь траву.

Фото: МЧС России ГУ по Республике Хакасия Поделиться Поделиться



