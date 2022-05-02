«Выбежала в одной ночнушке». Жительница дома на Биржевой рассказала, как произошел пожар

Четырех жителей дома 8–10 по Биржевой линии эвакуировали во время пожара в здании. От одной из них стало известно, как начиналось возгорание и что с домом сейчас.



«Мы уже лежали в постели. Я услышала шум. Муж открыл дверь. И языки пламени уже ломились. Схватили документы и Гринса. Я вызвала пожарных. Выбежали, крыша и стёкла падали. Я в одной ночнушке. Хорошо, что мы живы», — рассказала 2 мая «Фонтанке» жительница дома.