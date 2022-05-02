    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 10

    5 м/с, ю-з

    756мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd71.02eur74.56
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    «Выбежала в одной ночнушке». Жительница дома на Биржевой рассказала, как произошел пожар

    1061
    1 комментарий

    Четырех жителей дома 8–10 по Биржевой линии эвакуировали во время пожара в здании. От одной из них стало известно, как начиналось возгорание и что с домом сейчас.

    «Мы уже лежали в постели. Я услышала шум. Муж открыл дверь. И языки пламени уже ломились. Схватили документы и Гринса. Я вызвала пожарных. Выбежали, крыша и стёкла падали. Я в одной ночнушке. Хорошо, что мы живы», — рассказала 2 мая «Фонтанке» жительница дома.

    читатель «Фонтанки»

    По её словам, на чердаке дома, по одной из версий, закоротило проводку и это стало причиной пожара.

    По словам петербурженки, жильцов уже пустили обратно в квартиры, но вода льётся с крыши особняка до сих пор.

    Пожар в доме 8–10 по Биржевой линии начался, как сообщало МЧС Петербурга, после часа ночи. Горело 100 «квадратов» на чердаке и 50 на третьем этаже. Возгорание тушили пять пожарных расчетов по повышенному рангу 1 БИС.

    Потушили пожар к трем ночи.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Эд Хэммет
    Текст, что ниже, напечатала газетёнка Суньгоркина.
    Трагедия на Пермском пороховом заводе произошла 1 мая. На воздух взлетело одно из зданий по производству пластмассы. Огонь раскинулся на площадь более 500 кв.м. Во время пожара погибла Светлана Б., 1963 года рождения, ее напарница Ольга С., 1979 года рождения с ожогами 100% тела скончалась по дороге в больницу. За жизнь еще одной женщины борются врачи. Ульяна Ф., получила ожоги 99% тела, она находится в реанимации в ожоговом отделении.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close