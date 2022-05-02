Пожар в доме на Биржевой линии ночью тушили по повышенному номеру

Чердак дома 8–10 по Биржевой линии заполыхал в час ночи 2 мая.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, вызов на Васильевский остров поступил в 01:11. Прибывшие на место пять пожарных расчетов увидели открытый огонь на крыше трехэтажного здания.
В 01:23 пожару был присвоен повышенный ранг 1 БИС.
Площадь возгорания на чердаке составила 100 квадратных метров, частично огонь ушел на третий этаж, где выгорело 50 квадратных метров.
В доме есть жилые квартиры, а также много помещений, которые находятся в аренде у разных фирм.
Из здания было эвакуировано 4 человека.
В 03:08 пожар локализован, ранг пожара снижен до первого номера.