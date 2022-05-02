    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 6

    5 м/с, зап

    761мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd71.02eur74.56
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Пожар в доме на Биржевой линии ночью тушили по повышенному номеру

    1168
    обсудить

    Чердак дома 8–10 по Биржевой линии заполыхал в час ночи 2 мая.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, вызов на Васильевский остров поступил в 01:11. Прибывшие на место пять пожарных расчетов увидели открытый огонь на крыше трехэтажного здания.

    В 01:23 пожару был присвоен повышенный ранг 1 БИС.

    Площадь возгорания на чердаке составила 100 квадратных метров, частично огонь ушел на третий этаж, где выгорело 50 квадратных метров.

    В доме есть жилые квартиры, а также много помещений, которые находятся в аренде у разных фирм.

    Из здания было эвакуировано 4 человека.

    В 03:08 пожар локализован, ранг пожара снижен до первого номера.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close