«Чудо-йогурт» не дошел до постояльца Центра для содержания иностранных граждан в Красном Селе

Легальный мигрант решил разукрасить монотонную жизнь товарища, помещенного в Центр временного содержания иностранных граждан на юге Петербурга.



21-летний гражданин Узбекистана накануне около половины седьмого вечера принес продуктовую передачу для 32-летнего знакомого, стало известно «Фонтанке» 2 мая. В ней сотрудники центра нашли новый ингредиент для йогурта — из двух банок с кисломолочным продуктом они извлекли полиэтиленовые свертки с неизвестным веществом.

Эксперты определили, что в свертке (в каждом еще по 10 пакетиков) наркотик весом 1,7 грамма.