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    «Чудо-йогурт» не дошел до постояльца Центра для содержания иностранных граждан в Красном Селе

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    Легальный мигрант решил разукрасить монотонную жизнь товарища, помещенного в Центр временного содержания иностранных граждан на юге Петербурга.

    21-летний гражданин Узбекистана накануне около половины седьмого вечера принес продуктовую передачу для 32-летнего знакомого, стало известно «Фонтанке» 2 мая. В ней сотрудники центра нашли новый ингредиент для йогурта — из двух банок с кисломолочным продуктом они извлекли полиэтиленовые свертки с неизвестным веществом.

    Эксперты определили, что в свертке (в каждом еще по 10 пакетиков) наркотик весом 1,7 грамма.

    Иностранца доставили в отдел полиции, где составили протокол о мелком хулиганстве. Также выяснилось, что он состоит на миграционном учете до июля 2022 года.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В том же центре на неделе нашли конфеты с «начинкой».

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