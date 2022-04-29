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    В Центр содержания иностранных граждан в Красном Селе принесли конфеты с «начинкой»

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    Сладкой жизни лишились мигранты, которых содержат в ЦВСИГ, после того, как в одной из передач сотрудники администрации нашли наркотики.

    Полицию Красносельского района вызвали в Центр временного содержания иностранных граждан накануне около пяти вечера, сообщили «Фонтанке» 29 апреля в ГУ МВД по Петербургу и области. Сотрудники заведения во время осмотра продуктовой передачи от 30-летней неработающей гражданки одной из среднеазиатских стран нашли в конфетах полиэтиленовые свертки с веществом коричневого цвета, в количестве 16 шт. В них оказался наркотик весом около 20 граммов.

    Передача предназначалась для 29-летней иностранки, ожидающей выдворения за пределы России за нарушение миграционного законодательства.

    Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч. 3, ст. 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств).

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