В Центр содержания иностранных граждан в Красном Селе принесли конфеты с «начинкой»

Сладкой жизни лишились мигранты, которых содержат в ЦВСИГ, после того, как в одной из передач сотрудники администрации нашли наркотики.



Полицию Красносельского района вызвали в Центр временного содержания иностранных граждан накануне около пяти вечера, сообщили «Фонтанке» 29 апреля в ГУ МВД по Петербургу и области. Сотрудники заведения во время осмотра продуктовой передачи от 30-летней неработающей гражданки одной из среднеазиатских стран нашли в конфетах полиэтиленовые свертки с веществом коричневого цвета, в количестве 16 шт. В них оказался наркотик весом около 20 граммов.

