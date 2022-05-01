Работодатели рассказали, кому собираются сократить зарплату в Петербурге

Петербургские работодатели рассказали о том, как изменятся зарплаты сотрудников в 2022 году. Согласно опросу специализированного сервиса hh.ru, оплату труда могут уменьшить, в частности, сотрудникам строительных компаний и сферы торговли.
По данным агентства, на которое 1 мая ссылается РБК, сократить зарплаты сотрудникам в текущем году намерены 14 % опрошенных компаний, большинство из них из сфер строительства (19 %) и продаж (16 %). Кроме этого, урезать денежное довольствие работников планируют компании, занятые в производстве и сельском хозяйстве.
Представители 35% работодателей заявили, что пока оставят зарплаты сотрудников без изменений, а 29 % собираются их увеличить — в основном это касается IT-сферы. Каждая пятая компания пока не может точно ответить, что будет с зарплатами в 2022 году.
Одновременно с этим, согласно опросу, у 8 % петербургский компаний уже было уменьшение зарплаты на фоне кризиса, а у 76 % доход не изменился. Повысили оклады в 16 % компаний.
Ранее «Фонтанка» писала, что накануне майских праздников более 16 тысяч петербуржцев сменили режим занятости на состояние простоя.