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    Работодатели рассказали, кому собираются сократить зарплату в Петербурге

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    4 комментария

    Петербургские работодатели рассказали о том, как изменятся зарплаты сотрудников в 2022 году. Согласно опросу специализированного сервиса hh.ru, оплату труда могут уменьшить, в частности, сотрудникам строительных компаний и сферы торговли.

    По данным агентства, на которое 1 мая ссылается РБК, сократить зарплаты сотрудникам в текущем году намерены 14 % опрошенных компаний, большинство из них из сфер строительства (19 %) и продаж (16 %). Кроме этого, урезать денежное довольствие работников планируют компании, занятые в производстве и сельском хозяйстве.

    Представители 35% работодателей заявили, что пока оставят зарплаты сотрудников без изменений, а 29 % собираются их увеличить — в основном это касается IT-сферы. Каждая пятая компания пока не может точно ответить, что будет с зарплатами в 2022 году.

    Одновременно с этим, согласно опросу, у 8 % петербургский компаний уже было уменьшение зарплаты на фоне кризиса, а у 76 % доход не изменился. Повысили оклады в 16 % компаний.

    Ранее «Фонтанка» писала, что накануне майских праздников более 16 тысяч петербуржцев сменили режим занятости на состояние простоя.

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    Комментарии (4)

    07A
    Каждому третьему работнику в СПб зарплаты увеличивают, я вхожу в их число.
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