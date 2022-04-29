Зависли в простое. Накануне майских праздников режим занятости сменили более 16 тысяч петербуржцев

В Петербурге по состоянию на 29 апреля в простое находятся 16 767 человек на 78 предприятиях. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по труду и занятости.

За последнюю неделю ситуация на рынке труда существенно не изменилась. Так, по информации ведомства, в простое на 22 апреля находились 16 725 работников на 76 предприятиях.



По данным Смольного, ситуация на рынке труда остается стабильной. В городе 17 337 безработных при более 80 000 имеющихся вакансий.



После майских праздников власти Северной столицы представят вакансии по временной занятости для работников промышленных предприятий, которые находятся в простое, а также общественных работ для тех, кто лишился работы. «Сейчас в списке 39 организаций на 1440 рабочих мест по общественным работам и 12 организаций на 794 рабочих места по временной занятости», — отметили в комитете по труду.

