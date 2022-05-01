Диппредставитель РФ вызван в МИД Швеции после сообщений о нарушении воздушных границ российским самолетом

Представитель посольства РФ в Стокгольме вызван в МИД Швеции в связи с якобы имевшим место вторжением российского самолета типа Ан-30 в воздушное пространство королевства южнее провинции Блекинге. Об этом в интервью Шведскому радио 1 мая сообщила глава внешнеполитического ведомства страны Анн Линде.
«Когда происходит нарушение воздушных границ, мы должны реагировать и говорить, что это недопустимо. И, конечно, мы обращаемся в посольство, и представитель должен прийти в МИД, чтобы принять протест», — отметила Линде (цитата по ТАСС).
Напомним, ранее появилась информация о том, что российский турбовинтовой самолет типа Ан-30 в ночь на пятницу якобы вторгся в воздушное пространство Швеции и Дании к востоку от датского острова Борнхольм, а затем покинул этот район.
По поводу возможного инцидента в МИД Дании также вызвали посла РФ Владимира Барбина.