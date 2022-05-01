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    Диппредставитель РФ вызван в МИД Швеции после сообщений о нарушении воздушных границ российским самолетом

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    5 комментариев

    Представитель посольства РФ в Стокгольме вызван в МИД Швеции в связи с якобы имевшим место вторжением российского самолета типа Ан-30 в воздушное пространство королевства южнее провинции Блекинге. Об этом в интервью Шведскому радио 1 мая сообщила глава внешнеполитического ведомства страны Анн Линде.

    «Когда происходит нарушение воздушных границ, мы должны реагировать и говорить, что это недопустимо. И, конечно, мы обращаемся в посольство, и представитель должен прийти в МИД, чтобы принять протест», — отметила Линде (цитата по ТАСС).

    Напомним, ранее появилась информация о том, что российский турбовинтовой самолет типа Ан-30 в ночь на пятницу якобы вторгся в воздушное пространство Швеции и Дании к востоку от датского острова Борнхольм, а затем покинул этот район.

    По поводу возможного инцидента в МИД Дании также вызвали посла РФ Владимира Барбина.

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    Комментарии (5)

    VKuser279092
    Сбили бы Шведы и Датчане пару-тройку вонючек совковых, сразу бы курсы от 200 до 300 забыли в ВКС РФ.
    263836471
    Аккуратнее надо...И лётчикам, и дипломатам! Навоевались мы уже досыта со Швецией...
    Денеб
    Припомнили им "Кемску волост"....
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