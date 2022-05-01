Диппредставитель РФ вызван в МИД Швеции после сообщений о нарушении воздушных границ российским самолетом

Представитель посольства РФ в Стокгольме вызван в МИД Швеции в связи с якобы имевшим место вторжением российского самолета типа Ан-30 в воздушное пространство королевства южнее провинции Блекинге. Об этом в интервью Шведскому радио 1 мая сообщила глава внешнеполитического ведомства страны Анн Линде.



«Когда происходит нарушение воздушных границ, мы должны реагировать и говорить, что это недопустимо. И, конечно, мы обращаемся в посольство, и представитель должен прийти в МИД, чтобы принять протест», — отметила Линде (цитата по ТАСС).

