Посла РФ вызвали в МИД Дании после сообщений о вторжении российского самолета в воздушное пространство страны

Посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин вызван в МИД Дании в связи с якобы имевшим место вторжением российского самолета в воздушное пространство королевства. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщил глава датского МИД Еппе Куфуд.



«Завтра российский посол вызван для беседы в МИД. Очередное нарушение Россией воздушных границ Дании. Это совершенно неприемлемо и крайне тревожно в нынешней ситуации», — написал он в соцсетях (цитата по ТАСС).



По данным информагентства Ritzaus Bureau, инцидент был зафиксирован к востоку от острова Борнхольм. Как утверждается, самолет типа Ан-30 в течение непродолжительного времени находился в воздушном пространстве Дании, а также Швеции.

