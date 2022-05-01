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    Посла РФ вызвали в МИД Дании после сообщений о вторжении российского самолета в воздушное пространство страны

    1984
    11 комментариев

    Посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин вызван в МИД Дании в связи с якобы имевшим место вторжением российского самолета в воздушное пространство королевства. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщил глава датского МИД Еппе Куфуд.

    «Завтра российский посол вызван для беседы в МИД. Очередное нарушение Россией воздушных границ Дании. Это совершенно неприемлемо и крайне тревожно в нынешней ситуации», — написал он в соцсетях (цитата по ТАСС).

    По данным информагентства Ritzaus Bureau, инцидент был зафиксирован к востоку от острова Борнхольм. Как утверждается, самолет типа Ан-30 в течение непродолжительного времени находился в воздушном пространстве Дании, а также Швеции.

    При этом ранее в Минобороны РФ неоднократно заявляли, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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    Комментарии (11)

    Zdobsi
    Тревожно им, Пусть привыкают.
    Дежурный по объединению
    Не потерпим!
    Денеб
    Хулиганим? В мировом масштабе.....
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